Để tiền mặt trên ban công suốt nửa tháng, người đàn ông đi làm về thì sốc nặng

Chỉ vì một phút sơ suất trước chuyến công tác kéo dài hơn nửa tháng, một người đàn ông ở thành phố Đại Liên (Trung Quốc) đã phải chịu thiệt hại lớn. Toàn bộ số tiền mặt trị giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388,7 triệu đồng) mà ông để trên ban công đã bị nước mưa làm hư hỏng nghiêm trọng. Dù được ngân hàng hỗ trợ xử lý trong nhiều giờ liên tục, ông vẫn chỉ đổi lại được 82.000 nhân dân tệ (khoảng 318,7 triệu đồng)

Theo Jimu News, ông Cui làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế và sinh sống tại Khu Phát triển Đại Liên. Khoảng 2 tuần trước, khi chuẩn bị đi công tác, ông đã cất 100.000 nhân dân tệ tiền mặt trên ban công căn hộ nhưng quên đóng cửa sổ.

Những cơn mưa lớn liên tiếp trong hơn 2 tuần đã khiến toàn bộ số tiền nhiều lần bị ngấm nước rồi lại phơi dưới nắng gắt. Khi trở về nhà, ông bàng hoàng phát hiện các xấp tiền đã dính chặt vào nhau, bị mốc nghiêm trọng và gần như không thể tách rời.

Ảnh: China.com

Lo lắng, ngày 23/7, ông Cui đã mang toàn bộ số tiền đến chi nhánh Khu Phát triển Đại Liên của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc để cầu cứu. Sau khi nắm rõ tình hình, ngân hàng lập tức kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp, bố trí người đếm và phân loại số tiền giúp ông.

Theo đại diện ngân hàng, việc đếm tiền khó hơn dự kiến bởi các tờ tiền bị dính thành từng cục lớn và không thể tách ra trực tiếp bằng nhíp vì có thể gây hư hại thêm.

Sau khi thảo luận, họ đã đưa ra một giải pháp an toàn hơn: Trước tiên, toàn bộ số tiền được làm mềm bằng khăn ẩm và bình xịt phun sương để các sợi giấy nở ra. Khi giấy đủ mềm, nhân viên dùng nhíp và dao nhỏ cẩn thận tách từng tờ tiền, đồng thời ghép lại những mảnh bị rách, làm sạch các vết nấm mốc rồi trải phẳng để tiền khô tự nhiên.

Đến ngày hôm sau, toàn bộ số tiền tiếp tục được kiểm tra các đặc điểm chống làm giả và xác nhận mệnh giá trước khi tiến hành đổi theo quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Ảnh: China.com

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao. Sáu nhân viên ngân hàng đã thay phiên làm việc trong hai ngày, mỗi ngày hơn 7 giờ, để kiểm đếm và xử lý từng tờ tiền.

Sau gần 14 giờ xử lý thực tế, ngân hàng xác định chỉ có 82.000 nhân dân tệ còn đủ điều kiện để đổi mới. Như vậy, ông Cui mất khoảng 18.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 70 triệu đồng. Dù không thể thu hồi toàn bộ số tiền, ông Cui vẫn nhiều lần gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên ngân hàng vì sự tận tâm và chuyên nghiệp đã giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Qua vụ việc, ngân hàng cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân trong trường hợp tiền mặt bị ngấm nước, không nên phơi tiền trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì nhiệt độ cao sẽ khiến các tờ tiền bết dính và khó tách hơn.

Thay vào đó, người dân nên nhẹ nhàng tách từng tờ tiền khi chúng còn ẩm, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm, để hong khô tự nhiên. Nếu tiền bị hư hỏng nghiêm trọng, nên mang đến ngân hàng sớm để được kiểm tra và hỗ trợ đổi theo quy định.