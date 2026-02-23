Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu không để xảy ra tình trạng "ăn Tết kéo dài"

Ngày 23-2, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi họp giao ban để nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - cho biết thành phố đã lãnh đạo, triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Qua đó, có 16 doanh nghiệp tham gia chương trình với tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 4.108 tỉ đồng giúp thị trường hàng hóa dịp Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá đột biến.

Toàn thành phố đã trao tặng 476.301 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo… với tổng kinh phí thực hiện khoảng 246,3 tỉ đồng.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí đô thị được tổ chức phong phú trong dịp Tết.

19 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Cùng với đó, hoạt động du lịch trong dịp Tết ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 640 tỉ đồng; thành phố đón khoảng 614.800 lượt khách tham quan, du lịch, trong đó có 32.560 lượt khách quốc tế.

"Những kết quả này cho thấy công tác quảng bá, tổ chức sự kiện và xây dựng hình ảnh điểm đến của thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao sức hấp dẫn, khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc trong khu vực" – Bí thư Thành ủy khẳng định.

Ông Lê Quang Tùng đề nghị ngay từ ngày làm việc đầu tiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp".

Ngoài ra, cần tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã triển khai trước Tết, nhất là các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 19 tập thể đã tổ chức thành công các hoạt động vui chơi, đảm bảo an toàn trong dịp Tết.