Một tỉnh miền Trung có hơn 4.700 xe ô tô đăng ký mới từ đầu năm 2026

23-02-2026 - 13:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo thống kê trong năm 2025, bình quân mỗi tháng ở tỉnh này có hơn 1.400 ô tô và trên 6.200 mô tô, xe máy được đưa vào lưu thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã có 4.718 xe ô tô đăng ký mới.

Cũng theo thống kê trong năm 2025, toàn tỉnh tiếp nhận đăng ký mới 17.032 ô tô, 74.647 mô tô, xe máy và 22.227 xe máy điện. Bình quân mỗi tháng có hơn 1.400 ô tô và trên 6.200 mô tô, xe máy được đưa vào lưu thông.

Việc số lượng ô tô đăng ký mới tiếp tục tăng là tín hiệu tích cực, phản ánh mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, đồng thời cho thấy đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh yếu tố thu nhập, nhu cầu sở hữu ô tô còn chịu tác động từ các chính sách ưu đãi thuế, phí, chương trình khuyến mãi từ các hãng xe cũng như hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư, hoàn thiện.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh của phương tiện cá nhân, áp lực đối với công tác quản lý giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cũng ngày càng lớn, đòi hỏi các ngành chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Người dân đăng ký mới - Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

Về tình hình giao thông tại Nghệ An trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 , lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 1.793 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ (từ 14/2 đến 22/2/2026).

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn (737 trường hợp), chạy quá tốc độ (266 trường hợp), không có giấy phép lái xe (229 trường hợp), không có chứng nhận đăng ký xe (202 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (110 trường hợp). Ngoài ra còn có các lỗi như dừng, đỗ không đúng quy định (24 trường hợp), chở quá số người quy định (5 trường hợp), đón, trả khách không đúng quy định (4 trường hợp),…

Đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông, áp dụng từ 1/1/2026.

Theo đó, lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) sẽ giảm từ 20 triệu đồng tại khu vực I xuống 14 triệu đồng.

Biểu mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cụ thể như sau:

