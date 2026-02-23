Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao nhất từ khi đi vào hoạt động

Sáng 23-2, tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, nơi đây phục vụ 767 chuyến bay. Trong đó, 371 chuyến bay trong nước và 396 chuyến bay quốc tế, tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Tổng hành khách đạt 260.473 lượt, trong đó có 116.830 khách trong nước, 143.643 khách quốc tế - tăng 37% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Đây là kỳ nghỉ Tết cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động năm 2012, đồng thời cũng là đợt thử tải quy mô lớn kể từ khi Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được chuyển giao vận hành cho Sun Group.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế.

Tỷ trọng các chuyến bay nội địa tăng lên khi người dân và du khách đồng loạt trở lại Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn để quay trở lại công việc vào cuối kỳ nghỉ Tết.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, ngay trước Tết, cảng đã xây dựng các phương án khai thác theo từng mức sản lượng. Khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng mà không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ.

"Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế và chuẩn bị cho những sự kiện quy mô lớn sắp tới như APEC 2027, việc kiểm soát tốt các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán giống như một phép thử nền tảng, để Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc Phú Quốc tự tin hướng đến tương lai trong vai trò một cửa ngõ quốc tế độc lập" - ông Nguyễn Bá Quân nhấn mạnh.