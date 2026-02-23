Tiền lì xì, mừng tuổi ngày Tết có phải đóng thuế? Chuyên gia giải đáp

Tiền lì xì Tết là phong tục trao tặng tiền trong phong bao đỏ kèm lời chúc may mắn, sức khỏe và bình an. Ngày nay, việc lì xì có thể thực hiện bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc qua ví điện tử. Không chỉ trong phạm vi gia đình, người thân, việc mừng tuổi còn diễn ra giữa bạn bè, đồng nghiệp và tại doanh nghiệp. Do đó, nhiều người đặt câu hỏi: nhận lì xì Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, trước hết cần xác định tiền lì xì là khoản thu nhập từ quà tặng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, không phải mọi khoản quà tặng đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao."

Theo quy định này, chỉ những quà tặng phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng mới thuộc diện tính thuế thu nhập cá nhân. Quà tặng bằng tiền không phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, nên không thuộc thu nhập phải tính thuế. Vì vậy, trong các mối quan hệ dân sự như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…, tiền lì xì Tết không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp người lao động nhận tiền lì xì từ doanh nghiệp trước Tết hoặc đầu năm mới, khoản tiền này được đặt trong mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Theo khoản 2 Điều 3 Luật số 109/2025/QH15:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

b) Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức;"

Theo chuyên gia, về nguyên tắc, khoản lì xì trong quan hệ lao động có thể được xem là thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công và thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ thuế cần căn cứ vào bản chất thực tế của khoản tiền.

Trường hợp khoản lì xì mang ý nghĩa chúc may mắn của doanh nghiệp đối với người lao động, khoản tiền này có thể được xem là phúc lợi. Nghĩa vụ thuế khi đó được xác định dựa trên tổng các khoản phúc lợi trong năm của doanh nghiệp. Nếu tổng phúc lợi trong năm lớn hơn một tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của công ty, phần vượt sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân. Ngược lại, nếu tổng phúc lợi trong năm nhỏ hơn một tháng lương bình quân, sẽ không phát sinh nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tiền lì xì.

Trường hợp khoản lì xì thực chất là tiền thưởng với giá trị lớn, được chi trả dưới danh nghĩa lì xì, thì khoản tiền này được xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải tính thuế thu nhập cá nhân chung với tiền lương của tháng nhận thu nhập.

Nếu khoản lì xì do cá nhân chủ doanh nghiệp trao tặng riêng, nằm ngoài sổ sách doanh nghiệp, khoản tiền này được xem là quà tặng mang tính chất giao dịch dân sự và không phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo ông Lê Văn Tuấn, việc xác định nghĩa vụ thuế đối với tiền lì xì không phụ thuộc vào tên gọi mà phụ thuộc vào bản chất thực tế của khoản tiền phát sinh.