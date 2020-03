Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thông điệp về niềm tin tới nhân dân Thủ đô!

Họp ban chỉ đạo ngay trong đêm; ứng trực 24/24; công khai, minh bạch thông tin hàng giờ, xử lí trường hợp tung tin thất thiệt; phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong công tác phòng dịch, điều tra dịch tễ triệt để, cách ly trường hợp nghi nhiễm; liên hệ Big C và các đơn vị đảm bảo cung ứng nguồn hàng cho người dân; tạm dừng các lễ hội, hội họp không cần thiết, các chuyến công tác nước ngoài; đưa ra hàng loạt các giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh… Đó chỉ là một vài trong hàng loạt các công việc mà Hà Nội đang tích cực triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

Song song với các giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn lương thực thực phẩm cho người dân, đồng chí Bí thư Thành ủy còn đặc biệt quan tâm tới tinh thần của người dân Thủ đô, thấu hiểu những lo lắng sau một đêm Hà Nội không ngủ, đồng thời động viên nhân dân hết sức bình tĩnh, tin tưởng vào hệ thống chính trị của thành phố. Có thể nói, hơn bao giờ hết, vào chính thời khắc này, chính quyền và người dân cần đồng lòng sát cánh vượt qua cuộc chiến chống dịch bệnh. Chính quyền tiến hành mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Còn nhân dân, cần hết sức bình tĩnh, đặt niềm tin ở chính quyền, thực hiện nghiêm các khuyến cáo y tế và khai báo dịch tễ trung thực; không hành động hoảng loạn, bất thường để tránh nguy cơ gia tăng lây nhiễm bệnh. Chỉ có những nỗ lực cao nhất ở cả hai chiều như vậy thì mới tạo thành thế gọng kìm khoanh vùng triệt để, tiêu diệt những "tên giặc" SARS-CoV-2 vốn có thể lây lan đi khắp nơi nếu chỉ có một vài lỗ hổng do bất cứ ai lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng 7/3

Thực tế cho thấy, ngay cả ở tâm dịch Vũ Hán, tình hình cũng đang dần được kiểm soát với những dấu hiệu khả quan. Việt Nam giáp đường biên giới với Trung Quốc, lại có nhiều quan hệ đi lại, làm ăn buôn bán giao thương giữa cư dân hai nước vậy mà đến giờ phút này chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình, không để bùng phát như một số nước châu Á, châu Âu khác. Lí do chính là gì? Là chúng ta không hề chủ quan. Như vậy, tia hi vọng mà chúng ta cần nắm bắt là ngay trước một dịch bệnh vô cùng nguy hiểm có mức độ lây lan cao như Covid-19 thì chúng ta vẫn còn một lựa chọn quan trọng bên cạnh các giải pháp y tế, đó chính là nhận thức, là thái độ, là niềm tin, là hành động cụ thể, bình thường của mỗi người, mỗi ngày.

Thời gian trước, khi dịch bệnh mới bùng phát tại Trung Quốc, một loại dịch bệnh khác cũng lan truyền nhanh chóng không kém là "sự sợ hãi". Nắm bắt được tâm lí đó và không để cho tâm lí sợ hãi lan rộng thêm, ngay sáng 7/3/2020, người đứng đầu hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã kịp thời lên tiếng trấn an dư luận, tạo niềm tin cho nhân dân. Niềm tin ấy không chỉ được xây dựng trên sự chuẩn bị lâu dài, bài bản của thành phố từ khi bắt đầu chống dịch mà còn dựa trên những chỉ đạo đồng bộ, sâu sát với tình hình thực tế, bám sát các chỉ đạo của Trung ương nhằm giành thế chủ động, kiểm soát tốt tình hình.

Đặc biệt, giữa làn sóng dư luận lan rộng như vũ bão trong đêm 6/3/2020, Hà Nội đã kịp thời đăng tải minh bạch, công khai các thông tin dịch tễ của bệnh nhân cũng như những người tiếp xúc gần. Việc thành phố đưa tin qua các kênh chính thống về lịch sử dịch tễ của bệnh nhân dương tính Covid-19, bố bệnh nhân, những người tiếp xúc tại nhà bệnh nhân, bác sĩ và ê-kip trực tiếp khám bệnh, danh sách những người cùng chuyến bay… được cập nhật liên tục trong sáng 7/3/2020 và sau đó chính là những thông tin vô cùng quan trọng giúp người dân Hà Nội giải đáp những câu hỏi, nghi ngờ; cởi bỏ được mọi băn khoăn, thắc mắc và bình tâm trở lại. Có thể nói, trong thời gian vàng sau khi phát hiện ca nhiễm, thành phố đã kịp thời có những ứng phó ở trạng thái cao nhất để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng, tác động tiêu cực.