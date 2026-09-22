Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: 'Chúng ta không có đường lùi...'

“Chúng ta không có đường lùi. Vấn đề không phải có đạt được hay không mà là làm thế nào để đạt”, ông Quang nhấn mạnh.

Nhiều điểm cộng

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá thành phố đã đi qua hơn nửa chặng đường năm 2026 với nhiều kết quả đáng tự hào, đặc biệt là việc vận dụng hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, tạo nền tảng để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 và trình Quốc hội Luật Phát triển đô thị.

HĐND TPHCM đã thông qua gần 30 nội dung cụ thể hóa và dự kiến có thêm một kỳ họp vào tháng 10 để sẵn sàng áp dụng các cơ chế đặc thù.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Với tinh thần “thành phố nghĩa tình”, hàng loạt chính sách an sinh xã hội đã đi vào đời sống: trẻ em dưới 18 tuổi, người trên 65 tuổi được hỗ trợ bảo hiểm y tế; bệnh nhân chạy thận, người nghèo, người cô đơn, trẻ em mắc bệnh ung thư đều nằm trong diện chăm lo. Bên cạnh đó, ngành giáo dục có cơ chế cho mượn sách giáo khoa, giảm gánh nặng cho phụ huynh đầu năm học.

Đáng chú ý, chính sách miễn phí xe buýt cùng đầu tư hạ tầng đã giúp lượng khách đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm với chi phí không lớn.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đánh giá: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, người dân đang dành cho chính quyền thành phố sự tin tưởng, kỳ vọng. Đây chính là “điểm cộng” lớn nhất mà TPHCM cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Ông cũng nhận định, đội ngũ cán bộ thành phố hiện nay đã bớt đi tâm lý xem “gốc gác mình từ đâu tới”; khái niệm TPHCM mới trở nên rộng mở hơn.

Về công tác điều hành, Thường trực Thành ủy đã phân công các Phó Bí thư phụ trách một số công trình, dự án lớn để điều phối, tháo gỡ điểm nghẽn phối hợp giữa các sở, ban ngành mà không làm thay nhiệm vụ của chính quyền. Với cơ chế này, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đang mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua tốc độ đền bù giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công được cải thiện.

Lãnh đạo các địa địa phương trao đổi tại hội nghị.

Đấu giá đất: Không chạy theo đấu bằng mọi giá

Định hướng cho chặng nước rút cuối năm, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang lưu ý về khả năng đạt 3 chỉ tiêu đã cam kết với Trung ương: tăng trưởng trên 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Ông nhìn nhận đây là thách thức rất lớn nhưng cơ hội đạt được cũng không nhỏ. Theo quy luật, quý 4 luôn là giai đoạn tăng trưởng đột phá. Từ ngày 1/10, khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực cùng hàng loạt nghị quyết của HĐND TPHCM được thông qua, nhiều nhà đầu tư và địa phương đang chờ để giải quyết các tồn đọng.

Bí thư Trần Lưu Quang nêu rõ: TPHCM đóng góp khoảng 24% GDP cả nước, nếu tăng trưởng của thành phố sụt giảm 1% thì các địa phương còn lại phải gánh thêm 0,25% mới bù đắp được và ngược lại.

Chúng ta không có đường lùi. Vấn đề không phải có đạt được hay không mà là làm thế nào để đạt”, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được Bí thư Thành ủy lưu ý là sự lúng túng của các sở, ban ngành, đặc biệt là cấp xã, phường trước những thay đổi về tổ chức bộ máy và quy định mới. Bên cạnh đó, việc tổ chức nhân sự nội bộ chưa thực sự hợp lý. Một số nơi còn tâm lý ngại thay đổi, làm việc đối phó.

Theo ông Quang, chủ trương của Thành ủy là sắp xếp cán bộ liên tục, minh bạch, không vì mục đích cá nhân, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong đánh giá và điều chuyển nhân sự.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Về kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu vừa đảm bảo tăng trưởng vừa phát triển bền vững, ví dụ trong đấu giá đất không chạy theo “đấu bằng mọi giá”.