Bị tố không minh bạch về thông tin ngày sản xuất thịt chưng mắm tép, Lê Anh Nuôi nói gì giữa "drama"?

Trong số rất nhiều người thường xuyên livestream bán hàng, Lê Anh Nuôi cũng là một trong những nhân vật vô cùng nổi bật, đặc biệt là với sản phẩm thịt chưng mắm tép. Anh là một trong số những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok được nhiều người tin tưởng về chất lượng, đồng thời yêu mến bởi cách làm việc cùng nhiều việc mà Lê Anh Nuôi đã làm.

Tuy nhiên vừa mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng về việc thông tin ngày sản xuất in trên sản phẩm thịt chưng mắm tép Lê Anh Nuôi có những vấn đề rất "khó hiểu".

Một người dùng đã chia sẻ những mập mờ về ngày sản xuất in trên bao bì thịt chưng mắm tép của Lê Anh Nuôi (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, theo chủ nhân bài đăng, người này đặt đơn hàng vào ngày 21/5/2024 và nhận được thông tin là hàng đã bắt đầu được chuyển đi vào cùng ngày (21/5). Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi nhận được hàng, kiểm tra thông tin thì lại phát hiện ngày sản xuất là ngày 22/5. Điều này khiến cho vị khách hàng này cảm thấy hoang mang bởi hàng chuyển đi từ hôm trước nhưng lại được sản xuất vào ngày hôm sau là điều hết sức vô lý. Vị khách hàng đặt ra rất nhiều giả thuyết, đồng thời cho biết đã phản hồi với phía Lê Anh Nuôi nhưng vẫn chưa được trả lời.

Toàn bộ bài đăng của vị khách hàng (Ảnh chụp màn hình)

Liên hệ với Lê Anh Nuôi, anh đã có những giải thích chi tiết về vấn đề này: "Nhà mình luôn sản xuất và đi hàng trong ngày và ngày hôm sau sẽ gối nhau. Để dễ hiểu hơn thì mình giải thích như này: Trưa 21 bạn ấy đặt thì đến chiều ngày 22 mình mới in đơn đóng đơn hàng, và nó là hàng ngày 22 bạn ạ. Mình đóng gói và in date (hạn sử dụng) trong buổi sáng và đi ngay trong sáng hôm đó, khách nhận được đơn hàng là hàng vừa mới đóng hộp và đi đơn luôn. Vậy nên điều này là hoàn toàn bình thường.

Còn việc khách thấy cập nhật trạng thái đơn hàng cũng có thể do bên đơn vị vận chuyển họ cập nhật chưa đúng hoặc do 1 lý do nào đó. Chứ hàng nhà mình tự sản xuất thủ công có đầy đủ mọi giấy tờ kiểm định an toàn vệ sinh, đóng thuế đầy đủ công khai và minh bạch" .

Về vấn đề chưa trả lời vị khách trên, Lê Anh Nuôi cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi nào, nếu nhận được thì anh sẽ trả lời ngay.

Sản phẩm thịt chưng mắm tép của Lê Anh Nuôi (Ảnh: Facebook Lê Anh Nuôi)

Cũng trong bài đăng của vị khách trên, một cư dân mạng cho biết từng xảy ra trường hợp tương tự nhưng với một nhãn hàng khác. Người này cho biết, có thể việc thông báo đã vận chuyển đơn hàng là chính sách có cơ chế riêng từ phía đơn vị vận chuyển.

Một cư dân mạng cho biết cũng gặp tình trạng khó hiểu về ngày sản xuất và ngày gửi hàng nhưng với một shop khác (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, sản phẩm thịt chưng mắm tép của Lê Anh Nuôi cũng từng vướng phải lùm xùm khi có một TikToker "bóc phốt" về giá tiền. Tuy nhiên sau đó, Lê Anh Nuôi cũng đã làm rõ vấn đề này.