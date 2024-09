Bidiphar: Công ty đang trong quá trình nhận chuyển giao thuốc dịch thận từ Thuỵ Sỹ

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar – mã DBD) mới đây đã tổ chức cuộc gặp nhà đầu tư để cập nhật tình hình kinh doanh. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2024, Bidiphar ước tính đạt doanh thu thuần 1.269 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng công ty sản xuất chiếm phần lớn, đạt 1.223 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kênh ETC tăng 8,6% trong khi kênh OTC tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ 2023.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, một số dòng sản phẩm chủ lực gồm thuốc điều trị ung thư đã hoàn thành nhà máy theo tiêu chuẩn GPL EU, đang trong lộ trình hoàn thiện hồ sơ xin giấy chứng nhận tiêu chuẩn GPL EU cho nhà máy này. Thuốc ung thư đã có 16 hoạt chất, 40 sản phẩm và dự kiến hiện nay 2 nhà bào chế thuốc tiêm và thuốc tiêm đông khô; thị trường cũng đã bán cho 100% các bệnh viên ưng bướu, chuyên khoa ung bướu. Các bệnh viện lớn nhất từ chuyên khoa như bệnh viện K, đến các bệnh viện đa khoa như Bạch Mai, Chợ Rẫy.. đều có sự có mặt của thuốc Bidiphar.

Đối với dòng sản phẩm kháng sinh có 37 hoạt chất, 82 sản phẩm, 4 dạng bào chế. Sản phẩm kháng sinh của Bidipharcũng được các bệnh viện đầu ngành sử dụng như BV TW Huế, BV Nhiệt đới TW, các bệnh viện đa khoa tỉnh, BV Chợ Rẫy… Doanh thu sản phẩm kháng sinh đang chiếm 28% tổng doanh thu, đang chiếm thị phầm 2,05% toàn bộ thuốc kháng sinh.

Đối với dòng sản phẩm thẩm phân máu gồm 2 dạng: sản phẩm dung dịch thẩm phân phúc mạc và dung dịch thẩm phân máu. Hiện nay, Bidiphar đứng thứ 2 về thị phần này với việc sử dụng của các BV lớn như Bạch Mai, CHợ Rẫy, BV Thận,..

5 năm qua, Bidiphar đã thay đổi chiến lược, tập trung vào hàng công ty sản xuất. Trước đây, công ty thực hiện cả sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi mở room cho NĐT nước ngoài 100%, theo quy định, Bidiphar không tham gia phần phân phối bên ngoài mà thu hẹp lại, tập trung vào dòng sản xuất. Tỷ lệ mặt hàng sản xuất ngày càng cao, trong 5 năm tăng trưởng 178 – 180%.

Trong giai đoạn 2024-2027, Bidiphar sẽ hoàn thành việc đầu tư nhà máy vô trùng thể tích nhỏ tiêu chuẩn GLP EU. Công ty cũng hoàn thành đầu tư mới trung tâm nghiên cứu phát triển QAQC. Giai đoạn 2025-28, công ty sẽ hoàn thành nhà máy thuốc viên OSD non – betalactam; tiếp đó đầu tư một số hạng mục đánh giá có sự khả thi, giúp cho việc phát triển công ty tôt hơn; hát triển vùng dược liệu GACP-hữu cơ, phát triển các sản phẩm từ dược liệu.

Cùng việc đầu tư, Bidiphar sẽ tập trung vào việc phát triển sản phẩm mới. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp công ty phát triển trong những năm tới. Định hướng nghiên cứu tập trung phát triển các sản phẩm mới trong nước chưa ai làm; thứ hai nghiên cứu phát triển sản phẩm có kỹ thuật bào chế cao là thuốc đặc trị đang phải đầu tư nhập ngoại - định hướng chỉ đạo của BYT.

Với các sản phẩm chủ lực, Bidiphar sẽ phát triển thuốc tác dụng tại đích, từng bước có thể chuyển giao công nghệ, phát triển thuốc công nghệ sinh học với dòng thuốc ung thư. Với các sản phẩm dịch thận, công ty định hướng phát sản phẩm mới có công thức gốc, với việc nhượng quyền từ đối tác Thuỵ Sĩ để phát triển sản phẩm mới mang lại lợi ích tốt hơn cho bệnh nhân chạy thận. Bidiphar đã ký hợp tác với đối tác và đang trong quá trình chuyên giao hồ sơ nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo tại Việt Nam.