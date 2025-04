Masan báo lãi ròng quý 1/2025 gần 400 tỷ, tăng 280%

CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) công bố báo cáo tài chính Quý 1/2025.

Masan ghi nhận 18.897 tỷ đồng doanh thu thuần quý 1/2025, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu loại trừ đóng góp doanh thu từ HCS trong quý 1/2024, doanh thu của Masan tăng 11,1% trên cơ sở so sánh tương đương (LFL).

EBITDA đạt 4.003 tỷ đồng, tăng 22,0% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng lợi nhuận ổn định của các mảng tiêu dùng – bán lẻ và chiến lược giảm sở hữu các mảng không cốt lõi. Loại trừ đóng góp của HCS trong quý 1/2024, tăng trưởng EBITDA đạt 20,8% so với cùng kỳ.

NPAT Post-MI (LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận ròng) đạt 394 tỷ đồng, tăng mạnh 278,8% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ đà tăng trưởng lợi nhuận tại các mảng tiêu dùng – bán lẻ và đóng góp từ việc thoái vốn chiến lược khỏi HCS, dù chi phí tài chính ròng tăng nhẹ.

Kết quả kinh doanh của các thành viên tập đoàn như sau:

Masan Consumer (UPCoM: MCH) đạt doanh thu 7.489 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; Lợi nhuận hoạt động (EBIT) ghi nhận 1.736 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 1.614 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ do thu nhập tài chính thuần giảm sau khi MCH thực hiện các đợt chia cổ tức trong năm 2024.

WinCommerce (WCM): Doanh thu đạt 8.785 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; NPAT Pre-MI đạt 58 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng nhờ tăng trưởng cùng cửa hàng (LFL ), công tác mở rộng quy mô mạng lưới và lượt khách mua sắm tăng.

Đây là quý thứ ba liên tiếp WCM có lãi.

Masan MEATLife (MML): Doanh thu đạt 2.070 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ; NPAT Pre-MI đạt 116 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng nhờ giá heo hơi thuận lợi, giá trị heo thịt tăng và tối ưu hóa cơ cấu mảng thịt chế biến.

Phúc Long Heritage (PLH): Doanh thu đạt 424 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ; NPAT Pre-MI đạt 43 tỷ đồng, tăng 98,7% so với cùng kỳ nhờ mở mới cửa hàng.

Đáng chú ý, doanh thu từ mảng kinh doanh thực phẩm gồm bánh mì, bánh ngọt, kem và sữa chua tăng mạnh 52,1% so với cùng kỳ.

Masan High-Tech Materials (MHT): Doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, tăng 12,0% so với doanh thu LFL quý 1/2024 của MHT; NPAT Pre-MI âm 222 tỷ đồng, cải thiện 480 tỷ đồng nhờ thoái vốn tại H.C. Starck (HCS) và giá khoáng sản tăng mạnh do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 80.000 tỷ đồng đến 85.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng LFL từ 7% đến 14% so với cùng kỳ (sau điều chỉnh cho việc tách hợp nhất HCS).

Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất, không bao gồm MHT, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 74.013 tỷ đồng đến 78.013 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI dự kiến đạt từ 4.875 tỷ đồng đến 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ từ 14% đến 52% so với mức 4.272 tỷ đồng trong năm 2024.