Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt kế hoạch doanh thu tăng 9.565 lần, chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 435%

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đặt kế hoạch doanh thu tăng “khủng” 9.565 lần

Ghi nhận, HĐQT VEF đề xuất mục tiêu doanh thu 44.000 tỷ đồng – tăng 9.565 lần so với con số 4,6 tỷ đồng trong năm 2024. Lãi sau thuế dự kiến 16.000 tỷ - cao gấp gần 17 lần năm trước.

Ban lãnh đạo VEF xác định 2025 là năm tiếp tục triển khai đồng thời các dự án gồm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và hỗn hợp tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; và Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong đó, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được định vị là trung tâm triển lãm hiện đại tầm khu vực và quốc tế.

VEF cũng cho biết, cơ cấu phần dự án khu đô thị mới Đông Anh đã được UBND Tp.Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 26/06/2020; giao đất theo Quyết định ngày 26/04/2024; hiện dự án đang triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình theo đúng tiến độ được phê duyệt. Công ty đã xin phê duyệt ĐHĐCĐ để chuyển nhượng một phần dự án cho đối tác và tính đến ngày 31/3/2025 đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng một phần dự án.

Cổ đông chuẩn bị nhận cổ tức 435%

Năm 2024, VEF ghi nhận doanh thu thuần hơn 4,6 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 942 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2023 và tăng hơn 243 tỷ đồng so với báo cáo chưa kiểm toán. EPS đạt 5.655 đồng.

Sang quý 1/2025, VEF ghi nhận lãi trước thuế đạt 18.605 tỷ đồng, tăng trưởng 16.149% so với mức nền rất thấp (115 tỷ đồng) của quý 1/2024, VEF không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng mà còn về giá trị lợi nhuận tuyệt đối trong quý.

Nguyên nhân của sự đột biến trên do trong quý này, VEF ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate là 44.560 tỷ đồng.

Với kết quả trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 với tỷ lệ 135% (mỗi cổ phần phổ thông nhận 13.500 đồng/cp); bên cạnh đó tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của quý 1/2025 với tỷ lệ 300% (mỗi cổ phần nhận 30.000 đồng). Cả 2 phương án đều là chia cổ tức bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên.

Tính trên hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VEF cần chi tổng cộng hơn 7.247 tỷ đồng cho 2 phương án chia cổ tức trên. Tương ứng, công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC, hiện sở hữu 83,32% vốn VEF) có thể nhận hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức từ VEF.