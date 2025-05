Novaland trả lãi khoản nợ vay 256 tỷ cho Gỗ An Cường bằng 13 căn shophouse giá trị khoảng 150-200 tỷ đồng

CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán ACG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, thông qua kế hoạch doanh thu 4.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 7% so với năm trước.

Đang tấp nập sản xuất cho kịp đơn hàng giao đi Mỹ

Là đơn vị xuất khẩu lớn sang Mỹ, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Nghĩa rất lạc quan về khả năng đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Ông kỳ vọng một mức thuế đối ứng thấp hơn khi xuất khẩu sang nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong trường hợp thuế quan quá cao dẫn đến đánh mất thị trường, lãnh đạo cho rằng vẫn có khả năng bán hàng sang các quốc gia khác như Canada, Nhật, UAE hay khu vực Đông Nam Á.

Hiện thị trường Mỹ đóng góp 12% trong tổng doanh thu của An Cường. Ông Nghĩa thông tin, An Cường đang "tấp nập" sản xuất cho kịp đơn hàng giao đi Mỹ giữa bối cảnh thuế quan đối ứng được tạm hoãn.

“Quý vị cũng yên tâm, đừng hoang mang quá bởi thực sự thị trường Mỹ vẫn rất cần chúng ta”, ông Nghĩa nói với cổ đông.

Khoản nợ của Novareal: “Chỉ lỗ một chút thôi chứ không mất, trừ khi họ phá sản”

Đáng chú ý, liên quan đến khoản phải thu Novareal (đơn vị thuộc Novaland), ông Nghĩa cho biết tuần trước đã ngồi họp với lãnh đạo cao cấp của Novaland. Họ đồng ý trả tiền lãi bằng 13 căn shophouse tại Nova World Phan Thiết, giá trị khoảng 150-200 tỷ đồng. Còn phần vốn gốc sẽ được trả sau.

Ghi nhận trên BCTC hợp nhất quý 1/2025, Novareal đang nợ hơn 256 tỷ đồng An Cường, cùng với khoản lãi phải trả hơn 133 tỷ đồng.

Với khoản nợ gốc, An Cường đã cho giãn nợ và Novareal sẽ trả dần trong 2-3 năm tới.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng có thể thu hồi khoản tiền này và chúng ta chỉ lỗ một chút thôi chứ cũng không mất đâu, trừ trường hợp là họ phá sản.

Mấy năm qua là khá nhức đầu nhưng các khoản nợ xấu/nợ khó đòi về cơ bản đã giải quyết xong. Tôi trực tiếp làm việc với chủ tịch các tập đoàn và đưa ra các giải pháp với họ, nên về cơ bản là ổn”, ông nói.

Có thể lãi 37 tỷ đồng từ thương vụ bán 5% cổ phần Thắng Lợi Homes

Một vấn đề cũng được quan tâm khác liên quan đến khoản đầu tư vào Thắng Lợi Group và Thắng Lợi Homes, trị giá khoảng 520 tỷ đồng. An Cường trở thành cổ đông lớn của Thắng Lợi Group từ năm 2021, khi đầu tư 119,2 tỷ đồng vào nhóm công ty này và hơn 400 tỷ đồng để sở hữu 30% cổ phần của Thắng Lợi Homes.

Một trong những dự án lớn mà hai bên hợp tác là khu đô thị Bình An Đức Hòa tại tỉnh Long An, với tổng vốn đầu tư lên đến 9.300 tỷ đồng.

Chủ tịch An Cường cho biết công ty đã bán khoảng 5% cổ phần Thắng Lợi Homes và có thể ghi nhận lãi 37 tỷ đồng từ thương vụ này.

Dự án Bình An Đức Hòa vừa được tỉnh Long An phê duyệt đầu tư và sẽ khởi công vào tháng 9. Dự án có kế hoạch xây dựng 6.000 căn hộ, với dự kiến lợi nhuận khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó An Cường có thể nhận được đến 750 tỷ đồng từ cổ phần 30% của mình.

Thời gian tới, An Cường sẽ tập trung vào ngành cốt lõi là gỗ, với chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn. Ông dự kiến, điểm rơi nội thất cho An Cường vào khoảng cuối năm 2025, hoặc cuối năm 2026-2027. Khi, ngành bất động sản đang có điểm sáng.

Cụ thể, theo ông Nghĩa từ đầu năm đến nay, mức chào hàng của Công ty vào các dự án bất động sản ở Việt Nam tăng gấp 4 lần so với năm trước.

Đất nước đang thay đổi một cách chóng mặt, do đó Chủ tịch An Cường tự tin việc tháo gỡ các dự án là cơ hội rất lớn cho các công ty nội thất, dù rằng hiện tại, hàng chục tỷ USD đang tồn đọng tại các dự án bất động sản.