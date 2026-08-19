BIDV có thông báo quan trọng, khách hàng cần lưu ý

Những thông báo về điểm thưởng, ưu đãi hay hoàn tiền thường dễ thu hút sự chú ý của người dùng, đặc biệt khi tin nhắn được gửi dưới tên một ngân hàng quen thuộc.

Tuy nhiên, chỉ một đường link đi kèm cũng có thể biến lời mời nhận ưu đãi thành cái bẫy đánh cắp thông tin và tài sản của khách hàng.

Theo BIDV, thời gian gần đây, một số khách hàng nhận được tin nhắn SMS sử dụng brandname BIDV, thông báo về việc đổi điểm thưởng từ thẻ tín dụng và yêu cầu truy cập đường link để thực hiện. BIDV xác định đây là đường link giả mạo, được sử dụng nhằm lừa khách hàng cung cấp thông tin thẻ và thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng điện tử.

BIDV khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các tin nhắn kèm đường link, đặc biệt là nội dung liên quan đến điểm thưởng và ưu đãi. (Ảnh: BIDV)

Ngân hàng cho biết, các đối tượng có thể lợi dụng những nội dung như tặng điểm thưởng, giao dịch hoàn tiền, tiền treo trên mạng, xác minh tài khoản, hủy thẻ hội viên hoặc liên kết tài khoản để tạo lý do tiếp cận khách hàng. Khi người dùng làm theo hướng dẫn và nhập thông tin trên trang giả mạo, dữ liệu có thể bị kẻ gian thu thập và sử dụng để chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn trước khi giao dịch. BIDV không gửi SMS kèm các đường link, do đó người dùng cần đặc biệt thận trọng với những tin nhắn yêu cầu truy cập website, nhập thông tin tài khoản hoặc thực hiện các bước xác minh.

Bên cạnh đó, khách hàng cần cảnh giác với thủ đoạn yêu cầu thực hiện các giao dịch có giá trị nhỏ. Sau một số giao dịch đầu tiên, kẻ gian có thể tạo tình huống giao dịch bị lỗi rồi thông báo hoàn tiền để tạo lòng tin, trước khi tiếp tục dẫn dụ nạn nhân thực hiện các giao dịch khác.

BIDV khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập đường link hoặc ứng dụng lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, thông tin thẻ và các dữ liệu bảo mật khác cho bất kỳ ai.

Khi nghi ngờ gặp trường hợp giả mạo, lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ Hotline BIDV 1900 9247 hoặc đến chi nhánh BIDV và cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.