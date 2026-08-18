Cần cân nhắc kỹ việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Thẻ tín dụng không chỉ được sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà còn cho phép chủ thẻ rút tiền mặt trong phạm vi quy định. Tuy nhiên, đây thường là phương án có chi phí cao, vì vậy người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện, đặc biệt khi nhu cầu tiền mặt chỉ mang tính ngắn hạn.

Phí và lãi phát sinh ngay khi rút tiền

Khác với giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được hưởng thời gian miễn lãi tùy chính sách từng ngân hàng, khoản tiền mặt rút từ thẻ thường bắt đầu chịu lãi từ thời điểm giao dịch phát sinh. Bên cạnh đó, chủ thẻ còn phải trả phí rút tiền theo biểu phí của ngân hàng.

Mức phí rút tiền mặt trên thị trường có thể dao động khoảng 1-4% số tiền giao dịch, trong khi lãi suất đối với khoản tiền mặt đã rút thường ở mức cao, tùy từng loại thẻ và ngân hàng.

Chẳng hạn, với khoản rút 10 triệu đồng và mức phí 4%, riêng phí rút đã là 400.000 đồng. Nếu khoản tiền này tiếp tục tồn tại trong dư nợ, chủ thẻ còn phải trả thêm tiền lãi theo thời gian và mức lãi suất áp dụng.

Vì vậy, số tiền thực tế phải hoàn trả có thể cao hơn đáng kể so với số tiền nhận được ban đầu.

Hạn mức rút tiền cũng bị giới hạn

Không phải toàn bộ hạn mức tín dụng của thẻ đều có thể chuyển thành tiền mặt. Ngoài giới hạn do ngân hàng phát hành quy định, pháp luật hiện hành cũng đặt giới hạn đối với tổng số tiền mặt được rút từ thẻ tín dụng.

Theo quy định được áp dụng từ năm 2025, tổng hạn mức rút tiền mặt theo từng BIN thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Hạn mức cụ thể của từng khách hàng còn phụ thuộc vào chính sách của ngân hàng và loại thẻ đang sử dụng.

Do đó, trước khi rút tiền, khách hàng nên kiểm tra hạn mức còn lại, phí rút và lãi suất áp dụng cho chính chiếc thẻ của mình thay vì chỉ dựa vào hạn mức tín dụng được cấp.

Chỉ nên xem là giải pháp khi thực sự cần thiết

Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng có thể hữu ích trong những tình huống cần tiền gấp và người dùng có kế hoạch hoàn trả trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên để trang trải chi tiêu, trả nợ hoặc bù đắp thiếu hụt thu nhập, khoản nợ có thể nhanh chóng tăng lên do phí và lãi.

Đặc biệt, việc chỉ thanh toán số tiền tối thiểu mỗi kỳ không đồng nghĩa với việc khoản nợ được giải quyết. Phần dư nợ còn lại tiếp tục chịu lãi theo điều kiện của thẻ, khiến thời gian trả nợ kéo dài và tổng chi phí tăng lên.

Không nên sử dụng dịch vụ "đáo hạn", rút tiền hộ thiếu minh bạch

Người dùng cũng cần thận trọng với các dịch vụ quảng cáo rút tiền từ thẻ tín dụng với phí thấp, hạn mức cao hoặc cam kết biến giao dịch mua hàng thành tiền mặt.

Việc cung cấp thông tin thẻ, mã bảo mật hoặc thực hiện các giao dịch không đúng bản chất có thể khiến khách hàng đối mặt với rủi ro mất thông tin, phát sinh giao dịch bất thường và các vấn đề liên quan đến điều khoản sử dụng thẻ.

Nếu thực sự cần tiền mặt, lựa chọn an toàn hơn là thực hiện giao dịch trực tiếp qua kênh chính thức của ngân hàng và đọc kỹ biểu phí, lãi suất trước khi xác nhận.

Tính toán khả năng trả nợ trước khi rút

Trước khi quyết định rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, người dùng nên trả lời ba câu hỏi: Cần bao nhiêu tiền? Bao lâu có thể hoàn trả toàn bộ? Tổng phí và lãi phải trả là bao nhiêu?

Nếu chưa có nguồn tiền chắc chắn để thanh toán dư nợ trong thời gian ngắn, việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng có thể khiến áp lực tài chính lớn hơn.

Về bản chất, đây là một hình thức sử dụng tín dụng với chi phí tương đối cao. Vì vậy, rút tiền mặt từ thẻ tín dụng nên được coi là giải pháp tình thế, không phải nguồn tiền để duy trì chi tiêu thường xuyên.