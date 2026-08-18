NHNN có yêu cầu đối với giao dịch chuyển tiền đến tài khoản lạ, giá trị bằng hoặc vượt hạn mức khách hàng đăng ký

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Ngày 18/8/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sự kiện "Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026" với chủ đề "Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI".

Năm 2026 là năm thứ năm liên tiếp NHNN tổ chức chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng, đồng thời là năm tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030 theo Quyết định số 3579/QĐ-NHNN ngày 3/11/2025.

Theo NHNN, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đang được triển khai theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, trong đó sự thuận tiện và trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ là thước đo.

Thông điệp được nhấn mạnh tại sự kiện là chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà trước hết phải hướng tới phục vụ con người, mang lại tiện ích thiết thực, an toàn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu và AI được xác định là phương tiện, còn mục tiêu cuối cùng là phục vụ khách hàng tốt hơn.

Gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán

Đến hết năm 2025, gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Tại nhiều tổ chức tín dụng, tỷ lệ giao dịch qua kênh số đã đạt trên 95%. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) gấp hơn 28 lần GDP.



Trong giai đoạn 2021-2025, số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân mỗi năm tăng lần lượt 58,86% và 24,36%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch TTKDTM tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị.

Cùng với đó, hạ tầng thanh toán tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn; các hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử được tích hợp, kết nối với nhiều ngành, lĩnh vực.

NHNN cũng đã triển khai hợp tác thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và một số quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với các quốc gia khác.

Ngân hàng tăng cường kiểm soát rủi ro giao dịch

Bên cạnh thúc đẩy thanh toán số, NHNN cho biết yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán tiếp tục được đặc biệt chú trọng.

NHNN đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), góp phần phòng ngừa gian lận, lừa đảo trong hoạt động thanh toán trên kênh số.

Đáng chú ý, để hỗ trợ khách hàng giảm thiểu rủi ro khi thực hiện giao dịch, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức áp dụng thời gian chờ và thời gian chờ đối với khách hàng cá nhân chuyển tiền trực tuyến đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ chính khách hàng đó trong vòng 1 năm liền kề trước đó.

Đây là một trong những giải pháp được triển khai nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, gian lận trong quá trình khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán.

Cắt giảm hơn 90% thủ tục hành chính đủ điều kiện

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, NHNN cho biết đã đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 269/298 thủ tục hành chính, tương đương 90,3%, đồng thời cắt giảm 255 điều kiện kinh doanh.

Năm 2025, NHNN cung cấp thêm 32 dịch vụ công toàn trình, nâng tổng số dịch vụ công toàn trình lên 57 dịch vụ. Qua đó, hoàn thành việc nâng cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp lên dịch vụ công toàn trình.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số trong toàn ngành thông qua phong trào "Bình dân học vụ số", Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng và các chương trình khuyến khích cán bộ đề xuất sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Theo NHNN, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang chuyển từ giai đoạn số hóa sang khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ sinh thái số, song song với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Qua đó, ngành Ngân hàng tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.