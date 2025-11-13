BIDV phát cảnh báo nóng đến khách hàng trên cả nước

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục phát cảnh báo khẩn tới khách hàng về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, có thể khiến tài khoản bị chiếm đoạt chỉ trong vài phút.

Theo BIDV, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín để tiếp cận khách hàng. Chúng gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email với các nội dung như “tài khoản sử dụng dịch vụ bị khóa, miễn phí thường niên, quay số trúng thưởng, nâng hạn mức tín dụng, nâng hạng thẻ…” nhằm dụ người dùng tiết lộ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật.

Kẻ gian thường yêu cầu khách hàng cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV hoặc mã OTP hoặc hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo. Sau khi thu thập thông tin, chúng sẽ chiếm đoạt tiền trong thẻ và tài khoản.

BIDV khẳng định, ngân hàng chỉ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng qua website chính thức, ứng dụng BIDV SmartBanking, tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc các Chi nhánh/Phòng giao dịch BIDV.

Ngoài ra, ngân hàng cũng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật), mã OTP, mật khẩu đăng nhập BIDV Smart Banking qua bất kỳ hình thức nào.

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, BIDV khuyến cáo khách hàng không truy cập link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Đáng chú ý, khách hàng không nhập mã OTP vào bất kỳ trang web hay ứng dụng nào ngoài nền tảng chính thức của BIDV. Đây là lớp bảo mật cuối cùng trong giao dịch điện tử, nếu để lộ, kẻ gian có thể chiếm đoạt tiền ngay lập tức.

Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, khách hàng cần liên hệ ngay tổng đài 1900 9247 hoặc đến chi nhánh BIDV gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Trong các trường hợp khẩn cấp, người dùng nên báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp điều tra và xử lý.