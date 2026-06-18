BIDV thông báo quan trọng đến tất cả người dùng

Fanpage Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cảnh báo về nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trong giao dịch chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, lợi dụng tâm lý chủ quan của người dùng để chiếm đoạt tài sản.

BIDV cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động chuyển tiền, trong đó có những kịch bản bắt đầu từ các giao dịch giá trị rất nhỏ nhưng có thể khiến nạn nhân mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

BIDV vừa phát cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn giả danh cơ quan Nhà nước, ngân hàng, shipper và doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền của khách hàng. (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh cán bộ, nhân viên cơ quan Nhà nước, liên hệ với người dân và yêu cầu xác minh hoặc liên kết tài khoản để phục vụ các chương trình an sinh xã hội. Đối tượng thường hướng dẫn nạn nhân chuyển thử một khoản tiền nhỏ, khoảng 10.000 đồng, vào tài khoản được giới thiệu là của cơ quan chức năng.

Sau khi tạo niềm tin bằng việc hoàn trả tiền hoặc để giao dịch thất bại nhiều lần, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do chúng kiểm soát.

Bên cạnh đó, BIDV ghi nhận tình trạng giả danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng với hàng loạt lý do như hỗ trợ mở sổ tiết kiệm, xử lý giao dịch bất thường, mở khóa tài khoản, miễn phí thường niên, nâng hạn mức tín dụng, nâng hạng thẻ hoặc thông báo trúng thưởng.

Các đối tượng thường gửi kèm đường link giả mạo hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ thanh toán.

Ngân hàng cũng cảnh báo về thủ đoạn giả danh luật sư, chuyên gia hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa hoặc các khoản tiền bị "treo" trên mạng. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng yêu cầu đóng nhiều loại phí như phí hồ sơ, phí xử lý giao dịch, phí ngân hàng hoặc phí cổng thanh toán để nhận lại tiền.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo tài khoản mạng xã hội của doanh nghiệp, thương hiệu uy tín nhằm đánh lừa khách hàng. Sau khi người mua chuyển tiền thanh toán, chúng thông báo giao dịch sai nội dung hoặc sai cú pháp, rồi yêu cầu chuyển khoản lại hoặc thực hiện thao tác nhận tiền hoàn trên các website giả mạo.

Một kịch bản khác đang xuất hiện là giả danh nhân viên của các thương hiệu lớn, thông báo khách hàng cần xác minh tài khoản, hủy thẻ thành viên hoặc liên kết hội viên để tránh bị thu phí định kỳ. Trong quá trình trao đổi, các đối tượng tìm cách dụ dỗ người dùng chuyển khoản xác thực hoặc cung cấp thông tin bảo mật.

Đáng chú ý, BIDV cũng ghi nhận tình trạng giả danh nhân viên giao hàng. Kẻ gian gọi điện thông báo có đơn hàng cần nhận, yêu cầu chuyển khoản hoặc nhận tiền. Sau đó, chúng lấy lý do giao nhầm, hoàn tiền hoặc hủy đơn để hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác theo kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị sẵn.

Trước thực trạng trên, BIDV khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn trước khi thực hiện giao dịch tài chính. Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc hội thoại liên quan đến việc nhận hoàn tiền, lấy lại tiền bị treo, xác minh tài khoản, hủy thẻ hội viên hoặc liên kết tài khoản.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không truy cập các đường link do người lạ gửi tới, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và không nhập thông tin bảo mật trên các website không chính thống.

Đặc biệt, BIDV nhấn mạnh khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Theo ngân hàng, đây là lớp bảo mật cuối cùng bảo vệ giao dịch và tài sản của người dùng. Khi để lộ mã OTP, kẻ gian có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.



