Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,... khẩn trương trừ tiền từ những tài khoản sau

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Cơ quan Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên vừa ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với nhiều đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo quyết định, các đối tượng bị cưỡng chế là người nộp thuế có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản tiến hành trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp số dư tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích toàn bộ số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh trong tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định còn hiệu lực.

Danh sách người nộp thuế bị cưỡng chế theo thông báo của Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên gồm:﻿

﻿Như vậy, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực (15/6/2026), 17 tài khoản mở tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ACB, SHB, ABBank... của 7 cá nhân này sẽ nằm trong diện bị cưỡng chế trích tiền.

Trong thời gian gần đây, ngành thuế đã công khai danh sách các cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nợ thuế kéo dài, đồng thời tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế thường xuyên theo dõi nghĩa vụ thuế của mình, chủ động nộp các khoản thuế còn thiếu để tránh phát sinh tiền chậm nộp cũng như nguy cơ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.