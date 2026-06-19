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Tài khoản Techcombank nhận 137 triệu đồng, thanh niên 2004 chuyển hết cho bố đẻ, nhờ rút tiền mặt rồi báo công an

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Công an sau đó đã vào cuộc xác minh người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm.

Công an xã Cẩm Giang tiếp nhận tiền do bố anh Phạm Văn Lực chuyển để tìm chủ sở hữu.

Ngày 11/6/2026, Công an xã Cẩm Giang (TP Hải Phòng) tiếp nhận số tiền 137,76 triệu đồng do gia đình anh Phạm Văn Lực (SN 2004, trú tại thôn 2, xã Cẩm Giang) tự nguyện giao nộp để hỗ trợ tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Trước đó, anh Lực - hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc - phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 137.763.738 đồng từ một tài khoản mang tên N.A.P vào lúc 23h45 ngày 7/5/2026.

Sau khi kiểm tra, anh Lực xác định bản thân không thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khoản tiền trên và cũng không có người thân, bạn bè nào thông báo chuyển tiền. Nghi đây là trường hợp chuyển nhầm, anh đã liên hệ với gia đình tại Việt Nam để phối hợp xử lý.

Sau đó, anh Lực chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của bố đẻ. Gia đình đã rút tiền mặt và giao nộp cho Công an xã Cẩm Giang để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu nhằm hoàn trả theo quy định.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Phạm Văn Lực được cơ quan chức năng ghi nhận, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng và hỗ trợ quá trình giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hải Phòng﻿

Linh San

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