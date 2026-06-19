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Số tiền liên quan các vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên tới 1.600 tỷ đồng

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TPO - Quá trình điều tra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 1.600 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo tài sản liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số các bị can trên, có 2 bị can bị khởi tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 1.600 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 11 ô tô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan tới vụ án tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chúng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

Từ Khóa:
lừa đảo

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