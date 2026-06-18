Công an xác minh số tiền 350 triệu đồng chuyển vào tài khoản của người đàn ông SN 1981

Ngày 16/6, Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết đã kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ trao trả số tiền 350 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Trước đó, anh Huỳnh Quốc Sự (sinh năm 1981, ngụ ấp Vườn Tre, xã Trần Văn Thời) bất ngờ nhận được thông báo từ ứng dụng tài khoản ngân hàng về việc được chuyển vào số tiền 350 triệu đồng. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và nghi ngờ có sự nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, anh Sự đã chủ động đến Công an xã Trần Văn Thời trình báo, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển tiền.

Người đàn ông hoàn trả lại số tiền anh Nguyễn Sỹ Khải không may chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Trần Văn Thời

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trần Văn Thời đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nguồn tiền và chủ tài khoản chuyển khoản. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên do anh Nguyễn Sỹ Khải (sinh năm 2001, thường trú thôn Mạn D, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng) chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch cá nhân khi đang ở quê vợ tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Sỹ Khải cũng đã đến Công an xã Liên Minh trình báo sự việc. Thông qua công tác phối hợp giữa Công an 2 xã đã đối chiếu thông tin, xác minh đầy đủ, bảo đảm đúng người, đúng tài sản. Sau khi làm rõ vụ việc, anh Huỳnh Quốc Sự đã tự nguyện chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm cho anh Nguyễn Sỹ Khải.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, anh Khải bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Huỳnh Quốc Sự vì hành động trung thực, nghĩa tình; đồng thời cảm ơn Công an xã Trần Văn Thời đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp anh sớm nhận lại số tiền tích góp sau thời gian lao động, làm việc.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của công dân, Công an xã Trần Văn Thời đã biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Huỳnh Quốc Sự. Đây là hành động đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người dân, cần được nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Thông qua vụ việc, Công an xã Trần Văn Thời cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.