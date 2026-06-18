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Cục Thuế lấy ý kiến hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile

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Cục Thuế lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp nhằm bổ sung tính năng, tiện ích, tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile.

Ngày 17/6, Cục Thuế đã gửi thư ngỏ đề nghị người nộp thuế tham gia khảo sát, góp ý nhằm hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile, một trong những kênh giao dịch số được ngành thuế tập trung phát triển.

Cục Thuế lấy ý kiến hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: minh hoạ.

Thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, qua đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế đang xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thuế điện tử theo hướng hiện đại, thuận tiện, thân thiện và dễ sử dụng.

Theo Cục Thuế, việc lấy ý kiến nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức đơn giản, minh bạch.

Cuộc khảo sát được triển khai phục vụ cuộc vận động người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile với chủ đề "Thuế trong tầm tay".

Cục Thuế mong muốn tiếp nhận đầy đủ, khách quan ý kiến từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về các tính năng, tiện ích và dịch vụ cần được bổ sung, nâng cấp trên ứng dụng.

Qua đó, cơ quan Thuế tiếp tục hoàn thiện eTax Mobile, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2026 và thời gian tới. Người nộp thuế có thể tham gia khảo sát, góp ý trực tuyến bằng cách quét mã QR trong thư ngỏ của Cục Thuế.

Theo Hồ Hương

Đại đoàn kết

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