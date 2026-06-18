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Cụ bà 76 tuổi chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản VietinBank mang tên NGUYEN TRIEU SANG, Công an lập tức vào cuộc xác minh

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Công an phường Điện Biên Phủ đã kịp thời ngăn chặn một cụ bà 76 tuổi chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên Facebook bằng chiêu trò gửi quà giá trị từ nước ngoài về Việt Nam.

Ngày 16/6/2026, Công an phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người dân trên địa bàn tránh bị các đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, cán bộ Công an phường phát hiện bà V.T.M (sinh năm 1950, trú tại phường Điện Biên Phủ) có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận thông qua mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn kết bạn, tạo dựng mối quan hệ thân thiết, sau đó đưa ra thông tin về việc gửi quà, tài sản có giá trị từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu bà M. chuyển tiền để làm các thủ tục nhận quà.

Cụ bà 76 tuổi chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản VietinBank mang tên NGUYEN TRIEU SANG, Công an lập tức vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn bà M. nhận được qua mạng xã hội

Nhận định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến mà các đối tượng tội phạm công nghệ cao thường sử dụng, Công an phường Điện Biên Phủ đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích, phân tích rõ bản chất vụ việc cũng như các chiêu trò mà đối tượng đang áp dụng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm và tận tình của lực lượng Công an cơ sở, bà M. đã nhận thức rõ nguy cơ bị lừa đảo, không thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, qua đó tránh được thiệt hại về tài sản.

Việc chủ động phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Cụ bà 76 tuổi chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản VietinBank mang tên NGUYEN TRIEU SANG, Công an lập tức vào cuộc xác minh- Ảnh 2.

Công an phường Điện Biên Phủ nhanh chóng gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích về các hành vi lừa đảo hiện nay.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích của người nhận; đồng thời cảnh giác với các lời mời nhận quà, nhận tiền hoặc tài sản từ nước ngoài. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
chuyển tiền

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