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Bán hơn 2 tỷ đồng tiền hàng nhưng không xuất hóa đơn và kê khai với cơ quan thuế, một chủ doanh nghiệp bị khởi tố

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Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng và vận tải tại Phú Thọ vừa bị khởi tố về tội Trốn thuế sau khi bị phát hiện không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đối với nhiều giao dịch kinh doanh, với doanh thu ngoài sổ sách gần 2,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với đối tượng N.V.T. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Yên Lập phát hiện Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải T.H (địa chỉ tại khu Thung Bằng, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), do N.V.T (sinh năm 1988, trú tại khu Thung Bằng, xã Yên Lập) làm Giám đốc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa.

Trên cơ sở các tài liệu, thông tin thu thập được, Công an xã Yên Lập đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để kiểm tra, xác minh theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2025, N.V.T với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải T.H đã bán vật liệu xây dựng và thực hiện dịch vụ vận tải hàng hóa cho nhiều cá nhân nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không ghi chép, theo dõi trong sổ sách kế toán và không kê khai với cơ quan thuế. Tổng số tiền doanh thu ngoài sổ sách được xác định là 2.779.667.377 đồng nhằm trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 232.227.803 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải T.H”, đồng thời khởi tố bị can đối với N.V.T về tội “Trốn thuế” theo khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án đầu tiên do lực lượng Công an cấp xã trực tiếp phát hiện, xác minh, làm rõ trên lĩnh vực kinh tế, thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Kết quả điều tra, xử lý vụ án không chỉ góp phần đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước mà còn mang ý nghĩa cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

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Mạnh Đức

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