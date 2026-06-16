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Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, Vietcombank, VietinBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau

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Đối với một số trường hợp, Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản này để nọp vào Kho bạc Nhà nước.

Ảnh minh họa

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành loạt quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng đối với nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã có khoản nợ thuế quá hạn theo quy định.

Các quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 10/6/2026 đến ngày 9/7/2026, yêu cầu nhiều ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, ACB,... phối hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với các tài khoản đứng tên người nộp thuế.

Danh sách các đơn vị bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm:

Theo các quyết định được công bố, lý do cưỡng chế là người nộp thuế còn tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Đối với một số trường hợp, Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ các tài khoản này để nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước.

Trong trường hợp số dư trên tài khoản tại thời điểm thực hiện cưỡng chế không đủ để thanh toán toàn bộ khoản nợ, ngân hàng vẫn phải tiếp tục theo dõi tài khoản. Khi có tiền phát sinh vào tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực, tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục trích chuyển số tiền tương ứng để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trong thời gian các quyết định có hiệu lực, các ngân hàng liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc phong tỏa và trích tiền từ tài khoản theo yêu cầu.

Linh San

Nhịp sống Thị trường

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