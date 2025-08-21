Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biên bản họp Fed được công bố: 'Gần như toàn bộ' quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng chia rẽ khi nhắc đến lạm phát

21-08-2025 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố mới đây cho thấy phần lớn các quan chức ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, mặc dù có 2 thành viên bỏ phiếu bất đồng để ủng hộ việc cắt giảm.

Biên bản họp Fed được công bố: 'Gần như toàn bộ' quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng chia rẽ khi nhắc đến lạm phát- Ảnh 1.

Cụ thể, theo biên bản, “gần như toàn bộ” trong số 18 quan chức tham dự đều đồng thuận, ngoại trừ 2 Thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller.

Quyết định giữ lãi suất cơ bản trong khoảng 4,25% - 4,5% được đưa ra trong bối cảnh Fed chịu áp lực ngày càng lớn từ Nhà Trắng, yêu cầu phải nới lỏng chính sách tiền tệ. Một phần trong sự thận trọng này là do các quan chức vẫn còn nhiều băn khoăn về tác động lan tỏa của việc tăng thuế nhập khẩu lên giá cả người tiêu dùng.

Fed cho biết họ cần thêm thời gian để đánh giá liệu giá hàng hóa nhập khẩu cao hơn có dẫn đến làn sóng tăng giá diện rộng trong nền kinh tế hay không.

Một số quan chức cho rằng cần quan sát thêm trong vài tháng tới trước khi thay đổi chính sách, trong khi số khác nhận định không thể chờ đợi cho đến khi “hoàn toàn rõ” mới hành động. Trong cuộc họp, dù lo ngại về khả năng việc làm sụt giảm, nhưng đa số thành viên cho rằng lạm phát vẫn là “rủi ro lớn hơn” mà Fed cần ưu tiên kiểm soát.

Tuy phần lớn ủng hộ giữ nguyên lãi suất, sự chia rẽ trong nội bộ Fed ngày càng rõ rệt trong những tuần gần đây. Lập luận của nhóm có quan điểm ôn hoà đang được củng cố bởi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến. Cụ thể, báo cáo việc làm trong tháng 5 và 6 đã được điều chỉnh giảm, cho thấy tốc độ tạo việc làm đang chậm lại.

Thống đốc Bowman và Waller lập luận rằng Fed không nên phản ứng thái quá với lạm phát do thuế quan gây ra, bởi đây là yếu tố mang tính tạm thời và khó tái diễn. Một số quan chức khác cũng đã ngả về quan điểm này, chỉ ra rằng tốc độ ảnh hưởng của thuế quan đến giá tiêu dùng đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng và không gây ra cú sốc lạm phát mới.

Ngược lại, phe có quan điểm cứng rắn cảnh báo rằng áp lực giá cả, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, đang có xu hướng tăng trở lại. Chủ tịch Fed Kansas City, Jeff Schmid, cho rằng hiệu ứng của thuế lên lạm phát vẫn còn hạn chế một phần, vì Fed đã giữ chính sách ổn định.

Trước thềm công bố biên bản họp, Tổng thống Donald Trump bất ngờ kêu gọi Thống đốc Lisa Cook từ chức, sau khi một quan chức trong chính quyền cáo buộc bà có hành vi gian lận thế chấp. Trong khi đó, bà Cook, được bổ nhiệm bởi Tổng thống Joe Biden, khẳng định không có ý định từ chức và sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để làm rõ mọi cáo buộc liên quan đến tài chính cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở bà Cook, các đồng minh của ông Trump đã mở rộng chiến dịch gây áp lực công khai lên Chủ tịch Fed Jerome Powell và nhiều quan chức cấp cao khác, yêu cầu họ cắt giảm lãi suất hoặc rút khỏi vị trí đang đảm nhiệm.

Trong khi đó, một nữ Thống đốc khác - bà Adriana Kugler, vừa bất ngờ từ chức gần nửa năm trước thời hạn, mà không nêu lý do. Ông Trump nhanh chóng tuyên bố sẽ thay thế bằng cố vấn kinh tế hàng đầu Stephen Miran, qua đó mở rộng ảnh hưởng lên định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Với 3 cuộc họp còn lại trong năm, bao gồm kỳ họp vào ngày 16-17/9, Fed đang đứng trước lựa chọn khó khăn, chấp nhận rủi ro lạm phát quay lại khi cắt giảm lãi suất hoặc đối mặt với sự chỉ trích chính trị nếu tiếp tục “án binh bất động”.

Tham khảo WSJ﻿

