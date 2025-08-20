Một sự kiện quan trọng đang đến gần, giới đầu tư đổ hàng triệu USD đặt cược Fed sắp hạ lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm

Chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại hội nghị thường niên Jackson Hole, các nhà giao dịch đã tăng tốc đặt cược vào một kịch bản đầy kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm mạnh lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9.

Hiện tại, tâm điểm của thị trường nằm ở một loại quyền chọn đặc biệt liên quan đến lãi suất tài chính qua đêm (SOFR) - công cụ theo dõi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Cụ thể, có khoảng 325.000 hợp đồng quyền chọn đã được mở, với tổng chi phí đầu tư khoảng 10 triệu USD. Nếu Fed thực sự giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm như kỳ vọng, vị thế này có thể mang lại lợi nhuận lên tới 100 triệu USD.

Bất chấp báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm, làn sóng đặt cược vào cắt giảm lãi suất vẫn không suy yếu. Thậm chí, thị trường trái phiếu Mỹ còn đảo chiều sau 3 phiên giảm liên tiếp, với lợi suất trái phiếu chính phủ ở nhiều kỳ hạn đồng loạt đi xuống.

Theo Ian Lyngen, Trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets, rủi ro lớn nhất với thị trường trái phiếu hiện nay là nếu ông Powell "dội gáo nước lạnh" vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất bằng một phát biểu cứng rắn hơn dự kiến tại Jackson Hole.

“Phần đầu đường cong lợi suất đang dễ tác động mạnh nếu Chủ tịch Fed không thể hiện mức độ ôn hoà như thị trường mong đợi,” Lyngen cảnh báo, chỉ ra rằng các tài sản định giá theo kỳ vọng nới lỏng chính sách có thể bị điều chỉnh mạnh nếu Fed tỏ ra thận trọng hơn.

Một cuộc khảo sát gần đây của JPMorgan cho thấy các khách hàng giao dịch trái phiếu của ngân hàng này đã bắt đầu chuyển từ vị thế bán sang vị thế trung lập. Trong tuần kết thúc ngày 18/8, tỷ lệ nắm giữ vị thế bán giảm 4 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ giữ quan điểm trung lập tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy giới đầu tư đang thận trọng hơn trong bối cảnh chưa rõ Fed sẽ hành động như thế nào. Mặc dù thị trường vẫn định giá xác suất 80% cho khả năng Fed giảm 0,25 điểm phần trăm vào kỳ họp ngày 16-17/9, nhưng vẫn có kỳ vọng về mức giảm mạnh hơn, đặc biệt là từ một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump, như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với khả năng giảm lãi suất sâu. Alberto Musalem, thành viên FOMC, cho biết trên CNBC rằng việc giảm tới 0,5 điểm phần trăm sẽ “không phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại.”

Trong khi đó, Hội nghị Jackson Hole, diễn ra tại bang Wyoming, từ lâu đã là nơi Fed đưa ra những định hướng chính sách quan trọng. Bài phát biểu của ông Powell lần này được giới đầu tư coi là “bước ngoặt” có thể xác lập kỳ vọng lãi suất cho phần còn lại của năm 2025.

Với 3 cuộc họp chính sách còn lại trong năm, bất kỳ dấu hiệu nào từ Jackson Hole đều có khả năng khuấy đảo thị trường tài chính toàn cầu. Và trong bối cảnh kỳ vọng và rủi ro đang giằng co mạnh mẽ, mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về Wyoming.

Tham khảo BNN﻿