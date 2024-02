Biến căn hộ thương mại thành khu nội trú

Theo phản ánh của cư dân chung cư Diamond Riverside (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP HCM) đến Báo Người Lao Động, chung cư được chủ đầu tư bàn giao căn hộ năm 2020. Những năm qua, chung cư vận hành bình thường. Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán 2024, các căn shophouse BS03, BS05, BS07, BS09, BS10, BS12, BS15 thuộc block B bỗng bị Công ty CP Nhật Huy Khang cải tạo, ngăn phòng làm nơi lưu trú cho thực tập sinh, với 66 giường tầng/căn, gồm 478 người.



Phát sinh nhiều vấn đề

Ngay sau đó, ban quản trị (BQT) chung cư đã gửi đơn đến cơ quan chức năng thông báo về việc Công ty Nhật Huy Khang sử dụng căn hộ thương mại làm khu nội trú. Đến ngày 16-2, Công ty Nhật Huy Khang đưa người vào ở tại các căn hộ thương mại nên cư dân đã phản ứng gay gắt.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thùy Dung (thành viên BQT chung cư Diamond Riverside) cho biết bức xúc lớn nhất của cư dân là thái độ thiếu cầu thị của Công ty Nhật Huy Khang. Trước đó, cư dân có văn bản gửi đến công ty để trao đổi về các vấn đề pháp lý nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. "Họ mặc nhiên đưa các thực tập sinh vào ở. Vấn đề là căn cứ pháp lý nào để Công ty Nhật Huy Khang tổ chức lưu trú tại các căn hộ thương mại? Có bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa? Nếu xảy ra cháy nổ, ai sẽ chịu trách nhiệm? Trong khi đó, số nhân khẩu tăng sẽ phát sinh chi phí năng lượng và vận hành xả thải. Chưa kể một số lượng lớn thực tập sinh bất ngờ xuất hiện ở chung cư cũng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở đây" - bà Dung nói.

Theo một số cư dân, chỉ mới vài ngày nhưng đã xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, sử dụng vô tội vạ các tiện ích tại công viên… Cư dân đề nghị Công ty Nhật Huy Khang đưa các học viên đến địa điểm khác cho đến khi cung cấp được các giấy tờ pháp lý và nhận được phản hồi cho phép từ cơ quan chức năng. Đồng thời đề nghị sau 3 ngày, nếu công ty không thực hiện, BQT cắt nước và các dịch vụ khác tại 7 căn shophouse. Trong thời gian này nếu xảy ra sự cố, công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Căn hộ thương mại bị cải tạo thành nơi lưu trú cho thực tập sinh

Các cơ quan chức năng đang rà soát, kiểm tra

Tối 19-2, cư dân chung cư Diamond Riverside đã có buổi đối thoại với lãnh đạo UBND phường 16, Công an phường 16 (quận 8), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận 8 và Công ty Nhật Huy Khang.

Theo bà Phạm Thị Thanh Huyền (luật sư của Công ty Nhật Huy Khang), công ty đã cung cấp các văn bản, giấy phép đến cơ quan chức năng nhưng chưa nhận được phản hồi. Công ty tiếp tục chờ trả lời từ cấp có thẩm quyền về việc cho phép lưu trú; trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu di dời người thì công ty sẽ tuân thủ.

Cũng theo bà Thanh Huyền, với chức năng, hoạt động của Công ty Nhật Huy Khang thì được phép kinh doanh lưu trú, đưa thực tập sinh đi lao động nước ngoài. Công ty đang thực hiện hoạt động kinh doanh đã được cơ quan cấp bộ cấp phép.

Với 7 shophouse, công ty đã thuê lại từ chủ sở hữu để thực hiện chức năng kinh doanh đúng quy định; những thực tập sinh đưa đi lao động ở nước ngoài cũng đã đăng ký tạm trú. Riêng về PCCC, công ty đã gửi đến Công an PCCC yêu cầu hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý. Hiện công ty không cho thực tập sinh nấu ăn trong các căn hộ thương mại...

Ông Trần Anh Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường 16, cho biết trước đó ngày 26-1, UBND phường 16 đã nhận được văn bản của BQT chung cư Diamond Riverside. Đến ngày 7-2, UBND phường đã làm việc với Công ty Nhật Huy Khang.

UBND phường 16 yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ pháp lý cải tạo căn hộ shophouse có ảnh hưởng đến PCCC hay không. Tuy nhiên, do là thời điểm giáp Tết nên chính quyền địa phương đã đề nghị công ty cung cấp trước ngày 20-2. Trên cơ sở đó, UBND phường sẽ rà soát, kiểm tra rồi thông tin lại cho cư dân. Cũng theo ông Trần Anh Nghĩa, sau buổi đối thoại, sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Đề nghị BQT tổng hợp ý kiến của cư dân gửi đến UBND phường.

Còn theo thiếu tá Phùng Tấn Hoàng Tam, Phó Đội trưởng Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận 8, Cảnh sát PCCC quận 8 có chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng không có chức năng thẩm duyệt PCCC. Về việc các shophouse có thay đổi về mặt sử dụng thiết bị điện, không phù hợp với thẩm duyệt thiết kế ban đầu nên yêu cầu Công ty Nhật Huy Khang chấm dứt.

Lãnh đạo Công an phường 16 cho rằng giấy phép của Công ty Nhật Huy Khang có đăng ký những cơ sở lưu trú khác nhưng không phải giấy phép an ninh trật tự. Để bảo đảm an ninh trật tự, phải tổ chức đoàn kiểm tra, nếu vi phạm thì sẽ bị chế tài.

Sử dụng sai mục đích Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, các loại hình shophouse không được phép đăng ký tạm trú hoặc tạm vắng bởi mục đích chính của shophouse không phải là để ở mà để kinh doanh. Điều này đồng nghĩa Công ty Nhật Huy Khang đã sử dụng sai mục đích căn hộ. Ngoài ra, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về shophouse. Tuy nhiên, trường hợp này có thể căn cứ quy định xử phạt sai giấy phép theo điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP), phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.