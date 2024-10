Biên đạo sinh năm 2000 phủ sóng Vbiz dạo gần đây: Hợp tác Chi Pu, Đức Phúc, thi đâu thắng đó profile cực đỉnh!

Sau những thành tích Quán quân tại những cuộc thi vũ đạo hàng đầu như Vietnam's Got Talents, So You Think You Can Dance và Street Dance Vietnam , Đăng Quân có thời gian dài im ắng. Năm 2024, biên đạo trẻ quay lại và có một năm hoạt động sôi nổi, phủ sóng tại hàng loạt chương trình được khán giả yêu thích.

Chàng biên đạo xuất sắc gặt hái giải Quán quân của nhiều sân chơi vũ đạo hàng đầu Việt Nam...

... đã chính thức ra mắt The First Management - công ty chủ quản của nhiều nghệ sĩ đình đám.

Đầu năm 2024, Đăng Quân chính thức gia nhập gia nhập The First Management, chung nhà với "đội trưởng" Chi Pu, ca sĩ Trang Pháp, MC Hoàng Oanh,... Ngay sau đó, anh liên tục có những sân khấu cuối năm ấn tượng như màn trình diễn Đoá Hoa Hồng cùng Chi Pu tại WeChoice Awards 2024 hay biểu diễn tại lễ trao giải SR Fashion Awards 2024 . Các tiết mục nhận được nhiều sự yêu thích bởi tổng thể sân khấu đẹp mắt với những động tác phức tạp, độ khó cao bước đầu đem về cho Đăng Quân sự chú ý của khán giả.

Đăng Quân biểu diễn Đóa Hoa Hồng cùng Chi Pu tại WeChoice Awards 2024



Với tài năng và sự hỗ trợ từ công ty quản lý, Đăng Quân liên tục có video vũ đạo kết hợp thời trang đạt triệu views trên nền tảng TikTok. Từ đây, anh cũng đã có cơ hội thử sức 'đá chéo sân' trình diễn thời trang tại SR Celebrating Local Pride Fashion Show 2024 . Thời điểm này chàng "vũ công nhảy dẻo" nhận được nhiều lời khen cho năng lực biên dựng và biểu diễn trên các sân khấu lớn nhưng "cú hit" thật sự vẫn còn nằm ở phía sau.

Tháng 8/2024, khi cùng các đồng nghiệp tham gia chương trình Anh Trai Say Hi với vị trí Giám khảo khách mời, Đăng Quân cho thấy được khả năng toàn diện ở mọi thể loại và phong thái điềm tĩnh thu hút. Sau vòng dance battle của chương trình, hình ảnh và các phần trình diễn của Đăng Quân "chiếm sóng" mạng xã hội. Nhiều khán giả ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi vũ công nhí họ từng bình chọn nhiệt tình tại Vietnam's Got Talents năm nào nay đã trở thành vị "nam thần" vũ đạo với phong thái đầy cuốn hút.

Trong thời gian ngắn, lượng người theo dõi Đăng Quân trên các nền tảng bất ngờ tăng vọt với gần 300.000 người theo dõi trên các nền tảng. Trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, Đăng Quân cho biết mình rất hạnh phúc khi nỗ lực được ghi nhận nhưng cũng đồng thời thấy mình phải có nhiều nỗ lực hơn để xứng đáng với những với tình cảm của mọi người.

Vũ đạo đầy đam mê và cuốn hút của Đăng Quân "thổi hồn" cho Đoá Phù Dung Cuối Cùng

Gần đây, Đăng Quân cũng là người biên đạo và tham gia trình diễn trong MV Đoá Phù Dung Cuối Cùng của ca sĩ Đức Phúc và Hùng Huỳnh. Thông qua kỹ thuật múa đương đại, Đăng Quân khắc hoạ và truyền tải thành công tinh thần của ca khúc. Nhiều khán giả nhận xét, tổng thể màn vũ đạo cũng như sự xuất hiện của Đăng Quân giúp tạo thêm nhiều cảm xúc hơn cho bài hát. Nhiều người nhận xét Đăng Quân là một trong những gương mặt trẻ ấn tượng của làng múa đương đại Việt Nam hiện nay và mong anh sẽ có nhiều đất diễn hơn trên các sân khấu. Điểm nổi bật của Đăng Quân nằm ở chỗ, anh không chỉ thể hiện độ "chín" về mặt kỹ thuật trong vũ đạo mà còn truyền tải được cảm xúc âm nhạc đầy tinh tế.

Nam biên đạo trẻ liên tục hợp tác cùng những tên tuổi cực hot như Chi Pu, Erik, Đức Phúc,...

Anh cũng là biên đạo mát tay, được nhiều nghệ sĩ tin tưởng, chọn lên ý tưởng và biên đạo cho tiết mục quan trọng trong các chương trình lớn khác như: Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi, Our Song, Bước nhảy Hoàn vũ …, làm việc cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Quyên, Đoan Trang, H'Hen Niê, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng, Soobin Hoàng Sơn, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam,… mang đến những tiết mục mãn nhãn, được khen ngợi ngang tầm Kpop như Rơi, Superstar, Cánh hồng phai x Đoá hoa hồng,...

Đăng Quân đóng góp cho thành công của một loạt các chương trình ăn khách như Anh Trai Say Hi...

...và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

"Vũ đạo minh hoạ thực ra không dễ biên dựng. Biên đạo cần hiểu ca khúc, hiểu ca sĩ và tiết mục để có sự sáng tạo phù hợp, phát huy được tác phẩm và làm sáng ca sĩ chính. Tôi vinh dự được làm việc và học hỏi từ các các nghệ sĩ tiền bối cũng như vui vì nỗ lực của mình làm được khán giả yêu thích, ủng hộ" , Đăng Quân chia sẻ.

Gần đây, Đăng Quân còn được lựa chọn là biên đạo cho tiết mục đồng diễn mở màn Miss Cosmo 2024 . Màn vũ đạo đầy năng lượng, hoành tráng kết hợp với âm nhạc và giọng ca của ca sĩ quốc tế Shontele góp phần làm nên một mở màn khó quên cho cuộc thi quy mô quốc tế này. Bên cạnh vũ đạo, Đăng Quân cũng tích cực tham gia vào các chương trình lan toả giá trị văn hóa cộng đồng. Biên đạo trẻ góp mặt tại Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024 với vai trò đại sứ truyền thông.

Chàng trai tài năng sinh năm 2000 là biên đạo cho tiết mục đồng diễn mở màn của Miss Cosmo 2024.

Gặt hái thành công từ rất sớm, nhưng Đăng Quân chưa bao giờ ngưng nỗ lực. Biên đạo sinh năm 2000 chia sẻ về quan điểm làm nghề: "Nếu mục tiêu lớn chỉ là ngôi vị Quán quân của một cuộc thi hay kiếm thật nhiều tiền, có lẽ tôi không bao giờ phát triển đến ngày hôm nay. Ngành giải trí và nghệ thuật vốn nhiều sự cạnh tranh, mỗi ngày lại có thêm nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng xuất hiện. Bản thân mình phải giữ lửa đam mê, phải luôn đặt tiêu chí là vượt qua chính bản thân mình thì mới tốt hơn và đi theo nghề lâu bền được".