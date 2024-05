Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay trên Biển Đông có một rãnh áp thấp đang hoạt động ở khoảng 18-21 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông. Trên rãnh áp thấp này, hình thành một vùng áp thấp.

Dự báo trong ngày và đêm 30/5, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới .

Các chuyên gia nhận định, áp thấp nhiệt đới có khả năng cao sẽ đi vào Trung Quốc, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên hoạt động của rãnh áp thấp, trong đó có vùng áp thấp gần bờ vẫn ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và đất liền nước ta.

Dự báo trong ngày và đêm 30/5, khu vực Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2m-3m, biển động.

Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão năm nay.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan hôm nay có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2m.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ chiều tối nay đến ngày mai, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Chiều tối nay, Tây Nguyên, Nam Bộ, Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mùa bão trên Biển Đông năm nay có thể diễn biến rất phức tạp do sự chuyển dịch trạng thái ENSO từ El Nino sang trung tính, sau đó sang La Nina.

Dự báo khoảng nửa đầu mùa (tháng 6-8), số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên từ tháng 9-12, bão có thể hoạt động mạnh hơn, dồn dập hơn với số lượng cơn bão nhiều hơn, khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật.