Biển Đông sắp đón bão số 13

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều nay, khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Các nhận định cho thấy, khoảng đêm nay đến sáng mai (2/11) ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Khoảng ngày 5/11 (thứ Tư) bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Ở thời điểm chiều nay, các nhận định cho thấy đây có thể là cơn bão mạnh trên Biển Đông. Thời điểm bão mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa của Việt Nam với cường độ trên cấp 12.

Dự báo khoảng ngày 7/11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6/11-9/11/2025.

Biển Đông có thể đón bão vào giữa tuần sau. Ảnh minh hoạ: Hồng Vĩnh.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, hiện tại bão chưa hình thành. Quá trình di chuyển vào Biển Đông, bão còn chịu tác động của nhiều yếu tố như địa hình khi đổ bộ vào Philippines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nhận định, trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão/ATNĐ, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trước đó trong tháng 10, trên Biển Đông có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, gồm bão Matmo, bão Fengshen và một áp thấp nhiệt đới. Dù không gây gió mạnh trên đất liền, tàn dư sau bão Matmo gây mưa lớn, lũ kỷ lục tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Trong khi đó tàn dư của bão Fengshen kết hợp với các yếu tố khác như không khí lạnh, nhiễu động gió đông, địa hình đón gió đã khiến khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hứng chịu một đợt mưa dữ dội suốt từ 22-30/10, gây ra lũ kỷ lục tại Huế và Đà Nẵng.