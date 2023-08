Biển số định danh thuận lợi cho người dân, cơ quan quản lý

Biển số xe được cấp, quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe và gọi là biển số định danh. Người đang sở hữu biển 5 số trên cà vẹt xe sẽ được mặc định đó là biển số định danh.

Giới buôn xe lo sụt giá

Càng gần đến ngày 15/8, người kinh doanh biển số đẹp càng lo lắng. Bởi khi Thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực thì biển số xe gắn với chủ sở hữu suốt đời và không được mua, bán, trừ khi là biển số đấu giá.

Anh Lê Quân, chủ cửa hàng xe máy Bằng Thuận tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc chuyên kinh doanh xe máy biển số đẹp cho biết, thị trường xe số đẹp gần đây có thay đổi nhiều và trở nên nhộn nhịp hơn.

Các dòng xe cao cấp có biển số đẹp trước đây được mọi người săn đón nhiều, còn những dòng thấp và trung bình có biển số đẹp thì lại không được săn đón. Nhưng từ khi có thông tin về biển số định danh thì ngược lại, các dòng xe thấp và trung bình lại được mọi người săn đón rất nhiều.

Anh Trần Minh (là người buôn xe biển số đẹp lâu năm tại Thanh Hoá) chia sẻ, hiện tại cửa hàng của anh đang giữ hơn 100 chiếc xe số đẹp, đa số là biển tỉnh với tổng giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng. Vài ngày nữa nếu bán không được, anh Minh dự tính sẽ sang tên cho người quen của mình ở các tỉnh thành. “Tôi cũng quan ngại Thông tư 24 mới ban hành sẽ còn nhiều bất cập”, anh Trần Minh nói.

Theo giới buôn xe biển số đẹp thì việc mua xe ủy quyền trước nay vẫn là người chủ cũ đứng tên đăng ký xe và sau khi định danh biển số vẫn là người chủ cũ đứng tên. Ở đây chỉ khác là biển số được cập nhật lên hệ thống.

Anh Hồ Văn Thành là người chơi xe có tiếng tại Hà Nội, nhìn nhận: Từ xưa đến nay, người chơi xe biển đẹp có thể chơi đủ các thể loại biển ở các tỉnh, biển số tỉnh nào cũng chơi miễn là đẹp. Nhưng nếu định danh biển số thì lại khác.

Người tỉnh nào sẽ chỉ chơi biển số tỉnh đó để thuận tiện cho việc sang tên chính chủ. Chính vì thế, với những cửa hàng nào đang “ôm” nhiều xe biển số đẹp, đặc biệt là xe biển tỉnh sẽ lao đao, thậm chí sợ mất trắng vì rất khó đẩy hàng thời điểm này.

“Từ 1 - 2 năm trở lại đây, giá biển số đẹp tăng gấp 3 lần so với trước đó. Chủ yếu là do bản thân thợ và người chơi tự đẩy giá lên. Người dân khó tiếp cận được. Chính vì thế khi Thông tư 24 được áp dụng, giới buôn xe biển số đẹp giờ chấp nhận bán lỗ, hạ giá kịch sàn cũng không kịp đẩy hết hàng, nguy cơ ‘vỡ trận’ sẽ rất cao”, anh Thành nói.

Biển số xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì vẫn được phép tham gia giao thông, chỉ cấp đổi sang biển số định danh nếu thuộc các trường hợp như chủ xe có nhu cầu, thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc đăng ký sang tên... Vì vậy, anh Thành đưa ra lời khuyên, đối với biển đẹp có 3 hoặc 4 số, những ai đang sở hữu nên giữ cẩn thận các giấy tờ...

Biển số định danh dễ quản lý

Theo quy định, mã định danh cá nhân chính là số thẻ căn cước công dân. Hiện nay Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ CCCD gắn chíp. Trong khi đó hiện cả nước có gần 7 triệu phương tiện ô tô và xe máy đang được phép lưu hành. Việc cấp biển số phương tiện theo mã số định danh cá nhân sẽ có sự thống nhất về công tác quản lý và mang tới nhiều lợi ích.

Chuyên gia về ô tô, ông Hồ Văn Hùng đánh giá: Quy định mới có lợi cho cả người dân và cơ quan quản lý. Đối với người dân sẽ được đảm bảo an toàn. Ra đường gặp vấn đề gì, bị mất xe, người dân chỉ cần đến cơ quan công an gần nhất trình báo. Cơ quan công an ngay sau đó đẩy toàn bộ dữ liệu lên hệ thống hành pháp cấp Nhà nước. Lúc đó, họ sẽ kiểm tra, giám sát được hoạt động của phương tiện.

Đối với cấp Nhà nước, sẽ quản lý phương tiện một cách dễ dàng. Đối với định danh biển số, khi xe vi phạm giao thông, bất luận là ai, đi như thế nào, công an rà soát ra là biết được ngay. Thậm chí khi chủ xe rủi ro bị tai nạn, cần tra soát thông tin để báo về gia đình thì cũng rất thuận tiện.

Ông Nguyễn Quang Nhật, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đây là thay đổi biện pháp quản lý để đáp ứng, phù hợp với công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Việc này phù hợp với việc triển khai thực hiện Đề án 06 có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, việc cấp biển số định danh còn giúp cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức quản lý nhanh chóng và thuận lợi hơn, chặt chẽ hơn, giảm nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian và chi phí về lưu trữ, góp phần thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số quốc gia.

“Biển số định danh tạo thuận lợi cho việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VneID. Người dân không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông, thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại mà vẫn đảm bảo thông tin chính xác”, ông Nguyễn Quang Nhật nói.

Nhìn nhận vấn đề trên góc độ thực tiễn, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật Tinh thông cho rằng: Để việc quản lý xe theo mã số định danh phát huy được hiệu quả khi áp dụng vào thực tế thì ngoài công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu và chấp hành cũng cần tính đến nhiều yếu tố khác.

“Cần giải thích rõ về quyền lợi, trách nhiệm của người dân để họ nắm được và thực hiện. Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin cá nhân của người dân, đề phòng các trường hợp mã định danh có thể bị đánh cắp, nhất là với những người sở hữu biển số xe đẹp”, luật sư Bình nhấn mạnh.