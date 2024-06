Mới đây, tại một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), một nữ nhân viên ngân hàng đã giúp cảnh sát phá đường dây lừa đảo lớn. Cụ thể, vào một buổi chiều, một bà cụ 78 tuổi đến ngân hàng và yêu cầu chuyển khoản số tiền lớn, lên tới 1,4 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, vẻ mặt hoảng hốt của bà cụ đã thu hút sự chú ý của giao dịch viên, họ hỏi chi tiết về việc chuyển tiền, bà cụ kể lại câu chuyện phải đến ngân hàng chuyển khoản. Cách đây vài ngày, cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát, thông báo rằng tài khoản ngân hàng có liên quan đến một vụ lừa đảo viễn thông và cần hợp tác với cơ quan điều tra.

Sau khi nghe câu chuyện của cụ bà, các nhân viên nhận ngân hàng biết rằng họ đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo điện tử và ngay lập tức báo cấp trên và cảnh sát thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) để được giúp đỡ.

Đáng chú ý, khi cảnh sát vào cuộc, lần theo thông tin mà cụ bà U80 đưa để tìm ra đường dây lừa đảo thì không được. Vì nhóm đối tượng này rất tinh vi, chúng đã sử dụng đường dây điện thoại ở nước ngoài nên rất khó xác định những tên lừa đảo này đang ở đâu.

Sau đó, nữ nhân viên ngân hàng muốn làm thủ tục chuyển tiền cho bọn lừa đảo để giúp cảnh sát truy vết dòng tiền sẽ được rút như thế nào khi bọn lừa đảo nhận được tiền. Sau đó, cảnh sát đồng ý và liên hệ với ngân hàng thụ hưởng giám sát số tài khoản của đối tượng lừa đảo.

Theo kế hoạch, nữ nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục giúp cụ bà chuyển đi 1,4 triệu NDT. Từ đó, cảnh sát thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã sử dụng nghiệp vụ của mình tóm gọn đường dây lừa đảo. Vì sự nhạy bén của mình, nữ giao dịch viên đã được ngân hàng khen thưởng và muốn các đồng nghiệp học tập sự nhanh nhẹn của cô.

Cảnh sát cho biết, trong những năm gần đây, các vụ lừa đảo viễn thông xảy ra thường xuyên, với nhiều thủ đoạn lừa đảo khác nhau, các nghi phạm hình sự lợi dụng khách hàng trung niên, người cao tuổi, ý thức phòng ngừa kém và những yếu kém khác để thực hiện hành vi lừa đảo.

Do đó, cảnh sát đề nghị mọi người cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cũng như chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Liên quan thủ đoạn lừa đảo này, chuyên gia an ninh mạng cho biết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, đặc biệt là những người già thường hay thờ ơ với nguy cơ an ninh, an toàn của mình cho đến khi trở thành nạn nhân của tội phạm. Để bảo vệ được mình, mọi người cần thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, an ninh trật tự, nắm được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, lúc đó mới có thể nhận diện và biết cách phòng tránh.