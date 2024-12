Quy định mới về mẫu giấy phép lái xe áp dụng từ năm 2025 và 2026

Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Hai mẫu giấy phép lái xe mới được áp dụng từ năm 2025 và 2026

Tại điều 31 thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định về mẫu giấy phép lái xe. Trong đó có nêu Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025; việc cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.

Việc ghi điều kiện hạn chế của giấy phép lái xe áp dụng cho cả Mẫu số 1 và Mẫu số 2 thực hiện theo quy định tại mục 2 của Mẫu số 3 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư này.

Việc ghi danh mục hạng giấy phép lái xe và mã số điều kiện hạn chế thực hiện đối với giấy phép lái xe theo Mẫu số 2 thực hiện theo quy định tại mục 1 và mục 3 của Mẫu số 3 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư này.

Mẫu giấy phép lái xe được áp dụng từ 1/1/2025 có hiệu lực trong 1 năm

Mẫu giấy phép lái xe mới áp dụng từ 1/1/2025 và có hiệu lực đến 31/12/205.

Về quy cách giấy phép lái xe: Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1).

Tiêu đề "GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER’S LICENSE", "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", chữ "Số/No." và " Ngày trúng tuyển" có màu đỏ, các chữ khác in màu đen. Ảnh của người lái xe chụp trên nền mầu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe.d) Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe.

Phôi được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật. Có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên Giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam.

Về Cách in giấy phép lái xe: In từng hạng giấy phép lái xe mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Mẫu giấy phép lái xe được áp dụng từ 1/1/2026

Mẫu giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2026.

Giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2026 là một tài liệu (in bằng tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm các thông tin như: Phôi giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu hồng và các ký hiệu bảo mật, có kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1).

Trên mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ "GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER’S LICENSE", "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", chữ "Số/No." và " Ngày trúng tuyển" có màu đen, được in đậm, các chữ khác màu đen, in thường.

Ảnh của người lái xe chụp trên nền mầu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe; Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe. Có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên Giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam.

Mặt trước của giấy phép lái xe được đánh số, mỗi số hiển thị những thông tin bao gồm: Họ của người lái xe; Tên của người lái xe; Ngày tháng năm sinh và quốc gia nơi sinh của người lái xe; Ngày cấp giấy phép lái xe; Ngày hết hạn giấy phép lái xe; Cơ quan cấp giấy phép lái xe; Số giấy phép lái xe; Ảnh chân dung (không đánh số); Chữ ký của người lái xe; Địa chỉ cư trú của người lái xe; Các hạng giấy phép lái xe được phép lái được quy định tại mục 1 Mẫu số 03 Phụ lục này.

Mặt sau của giấy phép lái xe được đánh số, gồm bốn cột, mỗi cột được đánh số, hiển thị những thông bao gồm: Cột 9 hiển thị các loại xe (hạng xe) được phép điều khiển; Cột 10 hiển thị ngày cấp giấy phép lái xe; Cột 11 hiển thị ngày hết hạn của giấy phép lái xe; Cột 12 hiển thị các mã số giấy phép lái xe, được quy định tại mục 3 Mẫu số 02 Phụ lục này.

Giấy phép lái xe năm 2026 được in từng hạng giấy phép lái xe mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh).