Biệt thự đảo phiên bản giới hạn chinh phục giới thượng lưu

Biệt thự đảo dẫn dắt xu hướng lựa chọn nơi cư trú của giới tinh hoa

Vô cùng khan hiếm, thiết kế độc bản cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, bất động sản trên đảo từ lâu đã trở thành xu hướng lựa chọn của các tỷ phú, doanh nhân thế giới. Theo báo cáo của Knight Frank (Anh), hai năm gần đây, người siêu giàu vẫn tập trung đổ tiền vào địa ốc, trong đó có dòng biệt thự đảo. Nhiều "đảo tỷ phú" là nơi quy tụ 1% những người giàu có nhất. Đơn cử như hòn đảo nhỏ Indian Creek Village ở vịnh Biscayne (Florida, Mỹ) chỉ có 82 cư dân là các tỷ phú, nghệ sĩ hàng đầu. Hay Fisher – một hòn đảo nhân tạo cũng ở Florida diện tích chưa đầy 1 km2 nhưng lại là nơi có số lượng tỷ phú và triệu phú lớn nhất trên mỗi m2.

Tiểu khu dinh thự đảo Royal Diamond Lotus Villas nằm trong quần thể Vườn Vua Resort & Villas là một trong những dự án mở lối cho dòng sản phẩm dinh thự đảo tại Việt Nam với số lượng chỉ 16 căn.

Tiểu khu dinh thự đảo Royal Diamond Lotus sở hữu vị trí biệt lập, tuyệt đối riêng tư

Tọa lạc tại vùng đất Thanh Thủy - Phú Thọ, dinh thự Kim Liên Hoàng Gia tại phân khu Royal Diamond Lotus Villas thừa hưởng trọn vẹn linh khí thịnh vượng của đất Tổ hùng thiêng ngàn năm trầm tích. 16 dinh thự được ví như ngọc báu trên đảo sen khi đón trọn bốn mặt tiền cảnh quan độc đáo và sở hữu cùng lúc hai tầm nhìn tuyệt tác ôm trọn đầm sen Bạch Thủy 70ha lớn nhất miền Bắc và dãy núi Ba Vì hùng vĩ.

Dinh thự đảo Kim Liên Hoàng Gia tọa lạc biệt lập trên "Đảo thượng lưu" giữa trung tâm của dự án- độc tôn và riêng tư tuyệt đối. Các căn dinh thự có khoảng thông tầng tạo không gian sống bề thế, vương giả và nội thất hoàn thiện đẳng cấp.

Dinh thự được hoàn thiện đầy đủ nội thất cao cấp, sẵn sàng đón gia chủ về ở ngay

Gia chủ dinh thự Kim Liên Hoàng Gia được tận hưởng bộ tiện ích đặc quyền chăm sóc sức khỏe

Ngoài lợi thế vượt trội của vị trí, cùng diện tích sử dụng thực tế hơn 1.000m2, dinh thự đảo Kim Liên Hoàng Gia còn chinh phục giới tinh hoa nhờ đặc quyền không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại nhà.

Tiên phong xu hướng Wellness Second Home, 16 dinh thự không chỉ được bao quanh bởi khuôn viên sân vườn xanh mát mà còn sở hữu hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe Onsen tư gia sử dụng công nghệ chăm sóc thủy - nhiệt - khoáng chuẩn quốc tế hàng đầu tại Miền Bắc. Luôn duy trì nhiệt độ ở mức lý tưởng 37-53 độ C, nguồn khoáng "tươi" này còn chứa hàm lượng chất Radon có tác dụng tuyệt vời trong trị liệu các bệnh về huyết áp, tim mạch, xương khớp, giúp tăng cường hệ miễn dịch và phục hồi thể chất. Với nguồn khoáng nóng được dẫn trực tiếp đến từng căn biệt thự từ mạch khoáng ngầm tại Thanh Thủy - giúp bảo toàn chất lượng và giá trị chăm sóc sức khỏe quý hiếm của dòng khoáng nóng tốt bậc nhất tại Việt Nam.

Các căn dinh thự đảo tiên phong xu hướng Wellness Second Home.

Cùng với đó, mỗi dinh thự Kim Liên Hoàng Gia còn được thiết kế hệ thống xông - sục hiện đại đảm bảo những phút giây thư giãn, chăm sóc sức khỏe và chữa lành "thân – tâm – trí" riêng tư nhất cho gia chủ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoáng nóng tự nhiên, liệu pháp massage và spa chuyên nghiệp giúp gia chủ thư giãn, tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng và chăm sóc thân, tâm, trí từ sâu bên trong ngay tại nhà. Đây chính là điều đặc biệt đưa Kim Liên Hoàng Gia trở thành lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu tìm kiếm không gian sống lý tưởng của giới tinh hoa.

Hệ sinh thái dịch vụ All in one cao cấp

Gia chủ dinh thự Kim Liên Hoàng Gia sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt khi có đặc quyền sở hữu những tiện ích chỉ dành riêng cho phân khu và hệ thống hơn 50 tiện ích đẳng cấp, toàn diện của toàn dự án.

Với những đặc quyền riêng biệt, các chủ nhân sẽ được trải nghiệm chuỗi ẩm thực phong phú tại tổ hợp nhà hàng buffet 5* và private bar & lounge; được thư giãn, rèn luyện và nâng cao thể chất với tổ hợp bể bơi vô cực và sục khoáng onsen - the golden palm onsen swimming pool và tổ hợp gym & fitness.

Trong không gian riêng tư của một phân khu biệt lập, chủ nhân cùng người thân còn được tận hưởng hệ thống hơn 50 tiện ích đẳng cấp khác tại dự án, từ tổ hợp thể thao sân tập golf, sân bóng rổ, tennis, sân bóng đá nhân tạo đến các tiện ích vui chơi giải trí VIP nhất dự án… cùng hệ thống sân golf 18 hố liền kề dự án.

Với giới thượng lưu, cuộc sống đúng nghĩa là được tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng 24/7 trong không gian riêng tư, biệt lập của một phân khu hạng sang khép kín và độc bản như dinh thự đảo Royal Diamond Lotus Villas. Đây là ngôi nhà lý tưởng mang tới trải nghiệm viên mãn cho mọi thế hệ, là bảo chứng của một cuộc sống đúng chất hoàng gia.

Vào ngày 17/11 sắp tới, Royal Diamond Lotus Villas – phân khu VIP nhất dự án Vườn Vua Resort & Villas sẽ chính thức được mở bán với nhiều chương trình và quà tặng hấp dẫn lên tới 400 triệu đồng.