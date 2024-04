Biệt thự đóng hạng sang The Miyabi được giới thượng lưu săn đón

Đẳng cấp mới của chất sống xa hoa

Từ lâu, khu dân cư biệt lập, khép kín (còn gọi là compound, gated) luôn gắn liền với cuộc sống kín đáo, nghỉ dưỡng đẳng cấp của giới thượng lưu, những người nổi tiếng. Để tận hưởng cuộc sống đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế, đa số những vị chủ nhân đặc biệt này đều có những yêu cầu khắt khe về vị trí, thiết kế, đặc quyền dịch vụ.

Thực tế, những dự án đáp ứng được yêu cầu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. The Miyabi tại Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) có thể xem là một trong số ít ỏi đó. Vừa mới ra mắt nhưng phân khu compound The Miyabi đã nhanh chóng được xếp vào top những chốn sống riêng tư được khát khao nhất của giới thượng lưu trong và ngoài nước.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thuần khiết, tối giản đặc trưng của kiến trúc Nhật Bản, những căn biệt thự The Miyabi mang phong cách Phù Tang trang nhã, chuẩn mực từ kiến trúc đến hơi thở cuộc sống. Mỗi căn biệt thự là một bản thiết kế tỉ mỉ, hài hòa giữa chất Nhật và thiên nhiên bản địa, mở ra tầm cao mới của trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang.

Đẳng cấp của The Miyabi được nâng tầm dưới bàn tay thiết kế của KTS hàng ngôi sao thế giới Kengo Kuma cùng đội ngũ danh tiếng từ KKAA (Nhật Bản). Tại đây, những căn biệt thự là sự kết hợp khéo léo giữa vẻ đẹp của sự xa hoa kín đáo cùng thiên nhiên kỳ vĩ với biển xanh, cát trắng ngay sau nhà.

Đội ngũ KTS hàng đầu Nhật Bản đã "đưa biển về nhà" để phía sau mỗi căn biệt thự là bãi tắm nước mặn trải cát trắng, bao quanh là hệ thực vật đa sắc màu. Không chỉ mang dấu ấn về không gian sống xa hoa nhưng đầy riêng tư, biệt thự The Miyabi còn được ví như thước đo của đẳng cấp, trở thành hình mẫu của một không gian sống lý tưởng dành riêng cho giới tinh hoa.

Gia chủ có thể chìm đắm trong cảm xúc bình yên đắt giá với không khí biển khơi hòa quyện cùng hơi thở Phù Tang ngay trong khuôn viên nhà mình

Thêm vào đó, phân khu compound còn được bao bọc bởi thiên nhiên đậm màu sắc Phù Tang với chuỗi công viên cây xanh, công viên mang chủ đề Nhật Bản như Zenpark, Ikigai… Tất cả được thiết kế tinh tế trong sự hoà hợp tuyệt đối, tạo nên một bức tranh độc bản đầy thú vị.

Hưởng thụ trọn vẹn hệ tiện ích thượng lưu ngay bên thềm nhà

Là một trong những phân khu đóng hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island, The Miyabi càng cho thấy sự khác biệt khi sở hữu vị trí đắc địa, vừa đảm bảo tính riêng tư vừa kế cận các tiện ích đẳng cấp của thành phố đảo, là bảo chứng cho cuộc sống hưởng thụ trọn vẹn ngay bên thềm nhà.

Nằm cạnh dòng sông Cấm, phân khu compound The Miyabi không chỉ hưởng trọn khí trời trong lành, mát mẻ mà còn mang đến giá trị phong thủy cao. Vượng khí tốt lành của đất trời, thiên nhiên cây cỏ cùng dòng chảy của sông nước sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho mỗi gia chủ.

Với địa thế đắt giá phân khu đóng này còn ôm trọn lợi thế khi có Sân golf 36 hố rộng 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á ngay bên thềm nhà. Cùng với đó, chỉ cần vài phút di chuyển là cư dân có thể đến với Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - tiện ích lần tiên phong xuất hiện tại Việt Nam với đặc quyền hội viên chỉ dành cho cư dân Vinhomes Royal Island. Các tiện ích độc đáo này sẽ mang lại cho cư dân đặc quyền trải nghiệm, rèn luyện bộ môn thể thao quý tộc vốn không dành cho số đông.

Học cưỡi ngựa - đặc quyền của giới quý tộc châu Âu nay đã trong tầm tay cư dân The Miyabi

Chất sống thời thượng của cư dân The Miyabi sẽ tiếp tục được nối dài với tiện ích xa hoa Bến đỗ du thuyền cao cấp rộng 10ha. Sở hữu du thuyền cá nhân, cư dân có thể ngày ngày dong thuyền ra biển khám phá thiên nhiên tuyệt sắc tại các di sản thế giới được UNESCO công nhận như Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà hay tận hưởng các bữa tiệc ngập tràn cảm xúc trên sông nước.

Cùng với những tiện ích thượng lưu lần đầu xuất hiện, cư dân tinh hoa của The Miyabi còn được cung cấp những dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao trên mọi phương diện y tế, giáo dục, mua sắm, an ninh, an toàn... Đơn cử như hệ thống chăm sóc sức khỏe với Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec trang thiết bị hiện đại, y bác sĩ tận tâm chuyên môn hàng đầu. Đặc biệt, tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, với các dịch vụ đặc quyền "Y tế tận nhà" được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai nhằm chăm sóc sức khỏe cho cư dân một cách toàn diện, thuận tiện và hiệu quả nhất.

Chủ nhân The Miyabi còn được thừa hưởng trọn vẹn chất sống xanh, tràn ngập không khí nhiệt đới của Vinhomes Royal Island. Tựa như một thiên đường nghỉ dưỡng trên đảo Vũ Yên, nơi đây sở hữu hệ sinh thái 31 công viên xanh gần 18ha, 6 công viên chuyên đề đặc sắc, các công viên trò chơi vận động liên hoàn, công viên BBQ, quảng trường… được phân bổ đều toàn dự án. Cùng với đó là 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích mặt nước hàng chục nghìn m2 và tổ hợp các sân tennis, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh cùng các vườn tập Gym… hiện diện khắp nơi.

Với giới thượng lưu, cuộc sống đúng nghĩa là được tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng 24/7 trong không gian riêng tư tại vị trí, giữa khung cảnh thiên nhiên hiếm có và xung quanh là những tiện ích đẳng cấp. Và The Miyabi - phân khu biệt thự compound sang trọng tại Thành phố Đảo Hoàng Gia chính là nơi hội tụ tất cả những giá trị đó.