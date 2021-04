"Biệt thự khủng, phân lô bán nền" ở TP Bảo Lộc: Chưa xử lý dứt điểm

Xây dựng biệt thự khủng không phép, loạn tình trạng hiến đất để phân lô bán nền, xẻ dọc ngang vườn đồi xảy ra rầm rộ ở hầu hết các huyện và TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kéo theo nhiều hệ lụy, sai phạm về quản lý đất đai nơi đây. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc đã ra nhiều văn bản chỉ đạo vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm, không bao che, không có vùng cấm. Tuy nhiên đến nay, các ngành chức năng vẫn chưa giải quyết rốt ráo.

Bát nháo trật tự xây dựng

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 16-4, căn biệt thự khủng không phép của ông Phạm Văn Huyên (49 tuổi) xây lấn hành lang an toàn hồ Nam Phương (TP Bảo Lộc), trên đất dự án... vẫn tồn tại, chưa có sự tác động xử lý từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, trên địa bàn TP Bảo Lộc xảy ra rất nhiều sai phạm khác liên quan đến phân lô bán nền, tự ý đổ đất san lấp lấn chiếm đất công.

Cụ thể, một phần lớn diện tích mặt nước tại hồ Nam Phương 1 (thuộc địa giới hành chính xã Đam B’ri và phường 2, TP Bảo Lộc) nằm trong quy hoạch đất mặt nước chuyên dùng thủy lợi do nhà nước quản lý, bảo vệ và khai thác phục vụ các mục đích chung của địa phương đang bị bà L.T.T.L (ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) san lấp chiếm dụng. Khu vực này đang diễn ra hoạt động san lấp mặt nước công trình thủy lợi tại hồ Nam Phương 1. Vị trí này còn gọi là hồ Sen, do bà L. chiếm dụng xây dựng các công trình tạm để nuôi trồng thủy sản, trồng sen làm điểm tham quan có bán vé. Qua việc thẩm định hồ sơ, thủ tục từ cơ quan chức năng TP Bảo Lộc thì toàn bộ diện tích đất mà bà L. đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thuộc nhà nước quản lý (cụ thể là đất mặt nước chuyên dùng thủy lợi hồ Nam Phương 1). Do đó, ngày 20-12-2019, UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản hoàn trả hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà L.

Biệt thự khủng xây dựng không phép trên đất dự án ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ngoài ra, hàng loạt khu đất nông nghiệp ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã được hô biến thành "dự án" như: Sakura Garden, ĐamB’ri Hill Village, FarmHill Bảo Lâm, Pine Valley Bảo Lộc, ĐamB’ri Hill Village Bảo Lộc, Dalat Hill, Khu Du lịch Sinh thái Lộc Châu, Khu nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Niên Holdings... Theo các chuyên gia, để chấn chỉnh tình trạng bát nháo phân lô, phá nát quy hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng cần mở rộng việc điều tra các sai phạm liên quan.



Dây dưa xử lý sai phạm

Ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, khẳng định các hồ sơ liên quan đến diện tích mặt nước tại hồ Nam Phương 1 mà bà L. đã và đang san lấp đều chứng minh thuộc diện tích mặt nước thủy lợi do nhà nước quản lý. Vì thế, mọi hành vi tác động lên diện tích đất và mặt nước thủy lợi nói trên đều bị nghiêm cấm.

"UBND TP Bảo Lộc cương quyết xử lý nghiêm vụ việc này theo quy định của pháp luật. Hiện địa phương đã chuyển các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc bà L. đổ đất san lấp mặt nước thủy lợi tại hồ Nam Phương 1 tới Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Đối với thẩm quyền của địa phương, UBND TP đã giao cơ quan công an phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi tác động lên khu vực này" - ông Đình nói. Theo ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, quan điểm của cơ quan chức năng TP Bảo Lộc là làm triệt để, xử lý dứt khoát và đến nơi đến chốn các sai phạm, không có vùng cấm, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ người dân, có tình có lý chứ không thể có trường hợp nào can thiệp vào sai phạm.

Sáng 16-4, tại TP Bảo Lộc, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi họp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo TP này liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại phường Lộc Phát. Buổi họp có sự tham dự của đại diện Thường trực Thành ủy Bảo Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc và lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Tuy nhiên, với lý do cuộc họp "có nội dung mật" nên các phóng viên không được tham dự. Trong chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ với ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, để nắm thêm thông tin về tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng cũng như hướng xử lý việc nở rộ phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì ông Trung từ chối với lý do: "Hết giờ hành chính, hẹn gọi lại vào thứ hai !?".

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin "Biệt thự "khủng" xây không phép trên đất dự án tại Bảo Lộc". Mặc dù cơ quan chức năng địa phương không cấp giấy phép xây dựng nhưng căn biệt thự hoành tráng cùng nhiều công trình khác rộng hàng trăm mét vuông được chủ xây dựng hoàn thành, ngang nhiên tọa lạc ngay trên đất dự án trung tâm TP Bảo Lộc. Ngoài ra, tình trạng bát nháo phân lô bán nền ăn theo quy hoạch TP Bảo Lộc khiến giá đất "nhảy múa", bất động sản sốt ảo, nhà nhà hiến đất làm đường phân lô xẻ dọc ngang đất vườn rẫy bán nền, cò đất về địa phương nườm nượp, vụ việc khiến người dân bức xúc. Tuy nhiên, các ngành chức năng UBND TP Bảo Lộc vẫn chưa giải quyết đến nơi đến chốn.

Theo đại diện lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng, để hạn chế xảy ra các vi phạm tiếp theo, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định mới về việc tách thửa trên toàn địa bàn tỉnh. Theo đó, áp dụng quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu đối với từng loại đất. Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất tối thiểu là 72 m2 và chiều rộng mặt đường 4,5 m. Đối với thửa đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất nông nghiệp và đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2.