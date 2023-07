Biệt thự, nhà liền kề Tp.HCM giá trên 30 tỉ đồng/căn chiếm gần 80% nguồn cung

Trong báo cáo mới đây của Savills Việt Nam chỉ ra, tại Tp.HCM không có dự án biệt thự, nhà liền kề mới nào được ghi nhận trong nửa đầu năm 2023 do các chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động vốn, quỹ đất trống khan hiếm và các thủ tục pháp lý phức tạp.

Đáng chú ý, giá biệt thự, nhà liền kề tại Tp.HCM đã chạm mốc giá trung bình khá cao. Theo ghi nhận trong quý 2/2023, phân khúc này có giá trên 30 tỉ đồng/căn chiếm đến 78% nguồn cung, chủ yếu ở thành phố Thủ Đức. Chỉ 13% nguồn cung sơ cấp ở Tp.HCM có giá dưới 10 tỷ đồng/căn.

Điều này cho thấy, nguồn cung giá từ 10-25 tỉ đồng/căn tại Tp.HCM chiếm tỉ lệ khá thấp. Việc tiếp cận nguồn cung giá vừa tầm ở phân khúc này trở nên khó khăn khi nguồn cung hạn hẹp, mặt bằng giá có xu hướng tăng mạnh so với các năm trước.

Báo cáo của Savills chỉ ra, trong cả quý 2/2023 chỉ có 3 dự án hiện hữu mở bán thêm 414 căn mới. Cùng với nguồn cung nhỏ giọt thì tỷ lệ hấp thụ trong nửa đầu năm 2023 đạt mức thấp nhất trong 10 năm ở mức 15%, giảm 57 điểm phần trăm theo năm. Lượng giao dịch nửa đầu năm 2023 chỉ đạt 158 căn, giảm 74% theo năm.

Bà Giang Huỳnh, Trưởng bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam đánh giá, hàng tồn kho và sản phẩm mở bán mới đắt đỏ thách thức tính thanh khoản khi giá sơ cấp tăng 48% theo năm lên hơn 300 triệu đồng/m2 đất trong 6 tháng đầu năm.

“Lãi suất cho vay từ tháng 4 đến tháng 6 ổn định và được dự báo chỉ giảm 0,5 điểm phần trăm kể từ tháng 7. Điều này sẽ tiếp tục gây áp lực cho người mua, đặc biệt là ở khu vực thành phố. Người mua để ở và các nhà đầu tư am hiểu thị trường đang dịch chuyển sang các tỉnh lân cận nơi nguồn cung sơ cấp có giá phải chăng và được hỗ trợ bởi hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện”, bà Giang Huỳnh cho hay.

Theo bà Giang Huỳnh, xu hướng tìm kiếm nhà phố, biệt thự liền kề khu lân cận Tp.HCM đang ngày càng mạnh.

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực tỉnh lân cận Tp.HCM như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, một số dự án nhà phố, biệt thự, villa ra thị trường thời điểm này đang có mức giá dao động từ 5 đến 20 tỉ đồng mỗi căn. Đáng nói, mức độ quan tâm của thị trường đã quay trở lại so với thời điểm cuối năm 2022. Tại khu vực Bến Lức, dòng nhà liền thổ ven sông như compound Park Village, compound The Aqua thuộc khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha của Nam Long đang chào thị trường. Khách mua các sản phẩm này chỉ cần thanh toán 30% chia thành 5 đợt đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 65% giá trị sản phẩm. Sau khi nhận nhà, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay 6% trong 12 tháng, khách hàng sẽ trả phần lãi suất chênh lệch. Bên cạnh đó, chủ đầu tư này cũng đưa ra nhiều phương án linh hoạt để khách hàng lựa chọn nhằm tối ưu dòng tiền. Hay, tại Cần Giuộc có dự án Iris Residence...…

Các dự án liền thổ khu lân cận Tp.HCM đang ghi nhận lượng khách quan tâm khá tốt ở giai đoạn này.

Theo bà Giang Huỳnh, trong năm nay, một số chủ đầu tư đã cung cấp các chương trình cam kết cho thuê với lợi nhuận cố định, gia hạn thời gian hưởng lãi suất ưu đãi và kéo dài lịch thanh toán… yếu tố này đang thúc đẩy nhu cầu của người mua.

Báo cáo Chợ Tốt mới đây cũng chỉ ra, kể từ tháng 10/2022 đến nay, giá nhà phố, biệt thự khu vực vẫn tăng lần lượt là 24% với nhà biệt thự và 38% với nhà phố liền kề so với cùng kì năm ngoái. Cùng với đó, thanh khoản đã xuất hiện trở lại ở một số dự án có mức giá từ 5-8 tỉ đồng/căn. Đây là diễn biến khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường trầm lắng chung.

Vốn là "sân chơi" của phân khúc đất nền, khoảng 3-5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản Long An ghi nhận chuyển biến mới khi các loại hình biệt thự, nhà phố, căn hộ… thu hút sự quan tâm tăng mạnh. Sự xuất hiện của những đại đô thị quy mô hàng trăm hecta với đa dạng phân khúc sản phẩm được xem là điểm nhấn của khu vực này.

Lý giải về việc ngày càng nhiều chủ đầu tư dịch chuyển về tỉnh lân cận phát triển dự án, các chuyên gia trong ngành nhận định, lợi thế về vị trí, hạ tầng và giá còn "mềm" là lý do kéo nhu cầu về. Các thị trường như Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Nai trở thành một thị trường thay thế trong bối cảnh quỹ đất Tp.HCM dần khan hiếm.

Chia sẻ mới đây về phân khúc bất động sản nhà phố, biệt thự, bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, sức mua của khách hàng có dấu hiệu quay trở lại. Riêng thị trường nhà phố, biệt thự tại vùng phụ cận Tp.HCM đã chứng kiến tín hiệu phục hồi trong quý 2/2023 khi lượng cung mới đang dần tung ra nhiều hơn. Các dự án đã hoàn thiện quy trình pháp lý và đã bắt đầu xây dựng trở lại, đặc biệt các dự án bị vướng ở các quý trước. Trong đó, sự gia tăng trong lượng bán mới là nhờ vào các chính sách hỗ trợ người mua từ các chủ đầu tư. Đồng thời, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất trong thời gian gần đây.