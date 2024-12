"Biệt thự" ở Cà Mau xây dựng trên đất trồng lúa

Ngày 25-12, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc "biệt thự" của ông N.V.C. (SN 1973; ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xây dựng trên đất chuyên trồng lúa nước nhưng vẫn tồn tại trong thời gian dài và không bị xử lý. Qua đó, vụ việc đã gây bức xúc trong nhân dân.

Căn "biệt thự" của ông C. xây dựng trên đất chuyên trồng lúa nước và một công trình mới đang được xây dựng của con ông này

Để làm rõ thông người dân phản ánh, phóng viên đã có buổi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND xã Khánh Bình Tây.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây, cho biết gia đình ông C. đã phải 2 lần di dời nhà do ảnh hưởng các dự án của nhà nước. Nhằm tạo điều kiện cho người dân, ngành chức năng địa phương đã chấp nhận cho ông C. cất nhà trên phần đất chuyên trồng lúa nước trước rồi mới thực hiện các thủ tục chuyển đổi.

"Ông C. trước đây có đơn xin cất nhà và ngành chức năng cũng chủ quan là họ sẽ chuyển được mục đích sử dụng đất nên chấp thuận. Sau đó, do vướng quy hoạch nên phần đất của ông C. đến nay vẫn chưa thể chuyển đổi mục đích theo quy định" - ông Hạnh lý giải.

Phóng viên cũng đặt vấn đề người thân của ông C. đang tiếp tục xây dựng một công trình khác cũng khá kiên cố tại phần đất này và người dân sẽ so sánh nếu là họ thì địa phương có "ưu ái" như vậy không?.

"Gia đình ông C. trước đó cũng đã có đơn xin địa phương cho được cất thêm nhà tạm để người thân mua bán hàng hóa. Xã đã phân công anh em xử lý đơn trên. Khi nhận thấy gia đình thực hiện quy mô nhà tạm "quá", xã cử lực lượng đến nhắc nhở thì gia đình cam kết khi nhà nước có yêu cầu sẽ tự nguyện tháo dỡ" – ông Hạnh chia sẻ.