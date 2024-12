Đất nền tại tỉnh "sát vách" TP.HCM "gợn sóng" những ngày cuối năm?

Dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn đưa ra những con số đáng chú ý về thị trường đất nền Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2024, giá đất nền Bà Rịa – Vũng Tàu đã thiết lập mặt bằng giá mới với mức giá trung bình 71 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng trung bình là 36%. Đây cũng là phân khúc có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất thị trường.

Theo khảo sát cụ thể của đơn vị nghiên cứu thị trường này ghi nhận mức tăng mạnh của đất nền Bà Rịa Vũng Tàu tập trung ở khu vực thành phố.

Cụ thể, đất nền đường Nguyễn Thị Minh Khai, tùy từng vị trí, diện tích đang được chào giá 85-105 triệu đồng/m2, trong khi giá rao bán thời điểm cuối năm 2023 chỉ dao động 65-87 triệu đồng/m2.

Cùng biên độ thời gian, đất đường 3/2 cũng tăng giá từ 60-70 triệu đồng/m2 lên mức 75-85 triệu đồng/m2. Nhà đất mặt tiền đường Phan Chu Trinh cũng tăng giá từ 95-105 triệu đồng/m2 lên mức 120-130 triệu đồng/m2.

Đất mặt tiền đường Trần Phú (thuộc phường 5) cũng tăng giá từ 110-125 triệu đồng/m2 lên 120-140 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh, cũng tăng giá từ 55-60 triệu đồng/m2 lên 70-80 triệu đồng/m2.

Tại thị xã Phú Mỹ, đất nền Phú Mỹ cũng có mức tăng đáng chú ý so với thời điểm cuối năm ngoái. Cụ thể, đất nền đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao, giá tăng từ 20-22 triệu đồng/m2 lên mức 25-27 triệu đồng/m2. Đất tái định cư phường Phú Mỹ cũng tăng giá từ 18-20 triệu đồng/m2 lên mức 22-25 triệu đồng/m2. Đất đường Hoàng Việt cũng tăng giá từ 17-20 triệu đồng/m2 lên mức 24-27 triệu đồng/m2. Đất ở Hắc Dịch – Tóc Tiên cũng tăng từ 20-23 triệu đồng/m2 lên 25-29 triệu đồng/m2.

Tương tự, nghiên cứu của DKRA Group cũng cho thấy giá đất nền, tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã không còn tình trạng giảm sâu, cắt lỗ trong quý III. Theo đó, mỗi m2 đất nền tại đây duy trì mức giá thấp nhất là 8,4 triệu đồng và cao nhất là 65 triệu đồng.

Bên cạnh mức giá tăng, thị trường đất nền Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ đón nguồn cung đất nền mới dồi dào trong thời gian tới.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong năm 2025, tỉnh sẽ tiến hành đấu giá 12 khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh quản lý, với tổng diện tích hơn 132 ha. Những khu đất tiêu biểu có thể kể đến là: khu đất 4 ha tại góc đường Thùy Vân-Hoàng Hoa Thám; khu đất 2,76 ha (Cụm 5) tại phường 1; khu đất 0,52 ha tại đường Trần Phú, Phường 5 (thu hồi của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu); khu đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (thành phố Vũng Tàu); khu đất 2,25 ha thương mại dịch vụ tại phường Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ)…

Nhận định về sự tăng trưởng của thị trường đất nền Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, nhờ sự phục hồi nhu cầu mua, những thay đổi từ Luật mới (tỉnh này cũng đã ban hành Bảng giá đất mới tăng 20-30% so với giá cũ) và tăng trưởng tích cực từ du lịch, nghỉ dưỡng đã mang lại những chuyển biến tích cực về tâm lý cho thị trường này.

Theo số liệu của UBND tỉnh, năm 2024, kinh tế Vũng Tàu tăng 11,72 %. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 108,54% so với dự toán, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Các chỉ số sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 12,91%; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp hai lần so với năm ngoái. Du lịch cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đón hơn 16,1 triệu lượt, tăng 13,11%; trong đó khách lưu trú hơn 4,9 triệu lượt, doanh thu từ dịch vụ lưu trú tăng 13,12%.

Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cũng cho biết, một khảo sát nhanh của Batdongsan.com.vn với hơn 200 người ghi nhận những thông tin đáng chú ý. Theo đó, 64% người được khảo sát cho biết giá nhà đất Bà Rịa- Vũng Tàu khá hợp lý và có nhiều tiềm năng để tăng trưởng (nhất là sau khi áp dụng bảng giá đất điều chỉnh); 24% đánh giá cao quy hoạch hạ tầng, cảng biển, du lịch, lân cận TP HCM và sân bay Long Thành sẽ giúp tỉnh này tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới…

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nói so với các tỉnh lân cận, nguồn cung bất động sản của Bà Rịa - Vũng Tàu quá khiêm tốn. Đất nền chỉ chiếm 11%, chung cư là 3,8%, biệt thự khoảng 4,4% tổng nguồn cung khu vực miền Nam (gồm TP HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu). Yếu tố cạnh tranh tại thị trường này thấp, nhu cầu sở hữu bất động sản cao nhờ tiềm năng kinh tế, du lịch, nghỉ dưỡng nên được đánh giá sẽ sớm phục hồi.