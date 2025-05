Thu hồi toàn quốc 2 sản phẩm chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát, phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen chứa chất cấm Sibutramine.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen và Dáng xuân Phục linh Gold. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm



Cụ thể, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold (số lô 11 2023, ngày sản xuất 1-11-2023, hạn dùng 1-11-2026). Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa là Công ty Cổ phần EU YB, địa chỉ: tổ 20, phường Minh Tân, TP Yên Bái. Trên nhãn sản phẩm này ghi được sản xuất tại Austin Biologic & Technology Limited Austin Road West Level 206, International Commerce Centre, Hong Kong.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen (số lô 29L367, hạn dùng tháng 1-2027). Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoa Anh Đào, địa chỉ: xóm 4 thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trên nhãn sản phẩm ghi xuất xứ từ Mỹ, sản xuất bởi: Arnet Pharmaceutical, 2525 Davie Road, Bldg 330. Davied, Florida 33317.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không mua, sử dụng, kinh doanh hai lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên, đồng thời đề nghị các địa phương thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định.

Trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, sản phẩm Dáng xuân Phục linh Gold được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân an toàn, giúp đốt cháy mỡ thừa và hạn chế cảm giác thèm ăn. Giá bán dao động từ 400.000 đến 550.000 đồng/hộp 30 viên.

Sản phẩm Best Slim Collagen được bán trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Tương tự, sản phẩm Best Slim Collagen cũng được quảng cáo với công dụng hỗ trợ giảm cân, có giá từ 650.000 đồng đến 850.000 đồng/hộp 40 viên.

Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là chất có nguy cơ độc tính rất cao, cấu trúc phân tử của Sibutramin giống với ma túy Amphetamine.

Trước đó, các cơ cơ sở y tế từng ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong đó cà phê giảm cân chứa Sibutramine. Có bệnh nhân bị hôn mê, co giật, tổn thương não...