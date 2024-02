BigDaddy, JustaTee, Double 2T hợp tác tung MV ‘Về nhà ăn Tết 2’ khiến cư dân mạng dậy sóng

Được thực hiện theo concept cũ nhưng khai thác khía cạnh thay đổi và trưởng thành hơn của mỗi nhân vật, MV Về nhà ăn Tết 2 là câu chuyện nối tiếp diễn biến từ phần 1 lồng ghép lời "thôi thúc" trở về đoàn viên với gia đình trong những ngày tết đến xuân về. Vẫn giữ phong cách hành động hài hước cùng những màn đuổi bắt dở khóc dở cười trên hành trình về quê ăn Tết của các nhân vật, tạo ra sự giải trí cho người xem.

JustaTee từ một anh chàng nhân viên văn phòng của... xứ sở Công Gô - nơi không có tết đã được thăng chức trở thành sếp của 2 anh Tây. BigDaddy nhập vai ông trùm của một băng đảng khét tiếng nay đã hoàn lương trở về kinh doanh quán nhậu. Sau đó là sự xuất hiện mới lạ cùng màu sắc âm nhạc độc đáo của Double 2T và cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ để kịp về quê ăn Tết. Dưới bàn tay của Masew, Về nhà ăn Tết đã khoác một chiếc áo mới, kết hợp Hip Hop, Trap và Rap lan tỏa ước mong đón cái tết ấm cúng, viên mãn đoàn viên cùng gia đình.



Về nhà ăn Tết 2 thể hiện sức công phá mạnh mẽ khi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả và đội ngũ KOL có tầm ảnh hưởng lớn. Được đầu tư từ hình ảnh MV đến lời nhạc rộn ràng, giai điệu bắt trend của Về nhà ăn Tết 2 đã nhanh chóng lên xu hướng nền tảng TikTok cùng challenge Tết đầy Up chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong Tết 2024. Trào lưu dance cover điểm mặt những Tiktoker triệu follow như Lê Bảo, Xuân Ca, Thư Thor đã tạo nên cơn sốt viral suốt nhiều ngày qua.

Challenge chia sẻ những giây phút đặc biệt và ấn tượng nhất với mỗi người dưới khung Capcut Viettel Money hoặc quay video nhảy, biến hình, cover, lifestyle trên nền bài hát Về nhà ăn Tết 2. Mỗi video đi cùng với hastag #TetdayUp và #viettelmoney. Người người, nhà nhà lại được dịp điểm lại dấu ấn của năm cũ, chia sẻ những hình ảnh quây quần bên gia đình tất bật chuẩn bị Tết. Challenge không chỉ phủ sóng TikTok thời gian qua mà còn tràn ngập trên mọi nền tảng Facebook đến Instagram.

Pháp sư Vinahouse, ông hoàng parody Lê Bảo bắt trend với bản remix Về nhà ăn Tết 2 đạt 5.5M views trên TikTok. Vẫn phong cách ‘múa quạt' cùng biểu cảm hài hước, video thu hút lượt thích khủng. Bắt beat cực cháy với 2 bản dance của Thư Thor (1M views) và Xuân Ca (500K views) khuấy động những ngày cuối năm.

Thông điệp ‘Money Up - Tết đầy Up' để khẳng định vai trò đồng hành của ứng dụng Viettel Money trong xây dựng nền tảng vững chắc kiến tạo các giá trị sống mới cho tất cả mọi người. Sự trưởng thành của các nhân vật cũng giống như Viettel Money luôn phát triển mỗi ngày để nâng cấp trải nghiệm công nghệ, phổ cập thanh toán số và tài chính số. Hiện nay, Viettel Money đã hoàn thiện và phục vụ đa dạng dịch vụ tài chính từ tính năng chuyển tiền, tiết kiệm dễ dàng cho đến thanh toán và quản lý thu chi sinh hoạt phí,...

Kết thúc MV Về nhà ăn Tết 2 là hình ảnh Double2T cùng mọi người ăn Tất niên tạm biệt nhau trước khi về nhà ăn Tết. Cậu tranh thủ gửi tiền về bản làng qua Viettel Money để đóng góp một cái Tết vui trước khi về nhà. Sau mọi khó khăn, cùng với sự trợ giúp của Viettel Money, tất cả các nhân vật cuối cùng đều có thể đoàn tụ, sum họp bên gia đình. Đem theo sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau trong lĩnh vực tài chính số, Viettel Money đang tỏa đi muôn nơi, sẵn sàng phục vụ trong mọi lúc, đặc biệt là những ngày cuối năm gia đình viên mãn, Tết ấm đong đầy.

Xem ngay MV tại đây

Tết nay đã khác Tết xưa, ơ bạn đã tham gia Hashtag TikTok Challenge "Tết đầy Up" chưa ⁉

Hướng đến một năm 2024 đầy Up niềm vui và may mắn, Viettel Money mời bạn tạo nên những khoảnh khắc Tết đáng nhớ trong Hashtag TikTok Challenge "Tết đầy Up":

Bước 1: Sử dụng khung CapCut của Viettel Money hoặc mở TikTok và quay video nhảy, biến hình, cover, lifestyle,... trên nền bài hát "Về nhà ăn Tết 2".

Bước 2: Đăng tải video ở chế độ công khai và gắn hashtag #TetdayUp và #ViettelMoney, cũng như đề cập đến tài khoản TikTok @viettelmoney.

Bật nhạc lắc cả xuân, nhập hội đón "Tết đầy Up" cực đơn giản ngay thôi nào