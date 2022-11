Nổi tiếng là người đam mê đọc sách, Bill Gates thường xuyên chia sẻ về những tác phẩm mà ông tâm đắc nhất với mọi người, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Gần đây, vị tỷ phú này đã đăng tải danh sách được nhiều người trông chờ trên blog cá nhân của mình.

Dưới đây là những chia sẻ được Bill Gates đăng tải trên trang GatesNote:

Các ngày lễ là một thời gian tuyệt vời cho các truyền thống hàng năm. Giống như nhiều người, tôi thích dành thời gian cuối năm để tổ chức các ngày lễ cùng gia đình. (Chúng tôi thường mặc đồ ngủ giống nhau vào dịp Giáng sinh.) Tôi cũng thích ngồi liệt kê danh sách những cuốn sách dành cho kỳ nghỉ hàng năm, công việc quen thuộc trong suốt thập kỷ qua. Đây là dịp để tôi suy ngẫm về mọi thứ mình đã đọc.

Tuy nhiên, lần này, tôi quyết định thử một cái gì đó khác biệt. Thay vì giới hạn bản thân trong những cuốn sách mình đã đọc trong 12 tháng qua, tôi quyết định mở rộng phạm vi lựa chọn.

Một trong những cuốn sách có tên trong năm nay là tác phẩm tôi yêu thích từ thời trung học. Một cái tên khác là cuốn hồi ký mới toanh mà tôi vừa hoàn thành. Đây chưa phải danh sách đầy đủ những cuốn sách yêu thích nhất mọi thời đại của tôi. Nhưng cả 5 cuốn đều là những tác phẩm mà tôi đã giới thiệu cho gia đình và bạn bè của mình trong nhiều năm.

Bill Gates đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Ảnh: Pinterest

Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ để đọc trong mùa đông này. Đồng thời, bạn và những người thân yêu của mình sẽ cùng nhau tận hưởng những truyền thống yêu thích trong kỳ nghỉ lễ.

Lời giới thiệu hay nhất về khoa học viễn tưởng dành cho người lớn: Stranger in a Strange Land, của Robert Heinlein. Paul Allen và tôi đã say mê những tác phẩm của Heinlein khi còn là những đứa trẻ. Cuốn sách này vẫn là một trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng yêu thích nhất mọi thời đại của tôi.

Stranger in a Strange Land kể câu chuyện về một chàng trai trẻ trở về Trái đất sau khi lớn lên trên sao Hỏa và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nghĩ rằng khoa học viễn tưởng hay nhất thúc đẩy suy nghĩ của người đọc về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Trong cuốn sách, Heinlein đã dự đoán được sự trỗi dậy của văn hóa hippie nhiều năm trước khi nó xuất hiện.

Hồi ký hay nhất của một ngôi sao nhạc rock: Surrender, của Bono. Cuốn sách này đã ra mắt trong tháng này, vì vậy đây là cuốn sách gần đây nhất mà tôi đã đọc trong danh sách của mình.

Nếu bạn là một người hâm mộ U2, rất có thể bạn đã lên kế hoạch từ rất lâu. Ngay cả khi bạn không phải một fan của U2 thì đây cũng là một cuốn sách cực kỳ thú vị.

Nội dung của Surrender xoay quanh câu chuyện của một cậu bé đến từ vùng ngoại ô Dublin lớn lên trở thành một ngôi sao nhạc rock và nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Tôi rất may mắn vì được làm bạn với Bono. Nhưng thú thực, rất nhiều câu chuyện trong Surrender tôi chưa từng được nghe qua.

Cuốn sách ra mắt vào tháng 11 năm nay. Ảnh: Amazon

Hướng dẫn hay nhất để lãnh đạo một quốc gia: Team of Rivals, của Doris Kearns Goodwin. Tôi không thể đọc hết về Abraham Lincoln, và đây là một trong những cuốn sách hay nhất về chủ đề này.

Cuốn sách đặc biệt phù hợp bây giờ trong bối cảnh chúng ta một lần nữa phải đối mặt với bạo lực nổi dậy, những câu hỏi hóc búa về chủng tộc và sự chia rẽ ý thức hệ sâu sắc. Goodwin là một trong những người viết tiểu sử hay nhất nước Mỹ, và Team of Rivals được cho là kiệt tác của bà.

Hướng dẫn tốt nhất để vượt qua giới hạn của bản thân: The Inner Game of Tennis, của Robert Gallwey. Cuốn sách ra đời từ năm 1974. Theo tôi, đây là tác phẩm phải đọc đối với bất kỳ ai chơi quần vợt. Nhưng tôi nghĩ ngay cả những người chưa bao giờ chơi cũng sẽ học được điều gì đó từ tác phẩm này.

Gallwey lập luận rằng trạng thái tinh thần của bạn cũng quan trọng - nếu không muốn nói là quan trọng hơn - so với thể lực. Anh ấy đưa ra lời khuyên tuyệt vời về cách tiến lên từ những sai lầm theo hướng tích cực. Đây là điều mà tôi đã cố gắng làm theo cả trong và ngoài sân đấu trong nhiều năm.

Cuốn sách hay nhất về bảng tuần hoàn: Mendeleyev’s Dream, của Paul Strathern. Lịch sử hóa học chứa đầy những nhân vật kỳ quặc như Dimitri Mendeleyev. Một số câu chuyện kể lại rằng nhà khoa học người Nga là người đầu tiên đề xuất bảng tuần hoàn hóa học sau một giấc mơ.

Cuốn sách của Strathern đã tái hiện lịch sử từ nguồn gốc ở Hy Lạp cổ đại. Mendeleyev’s Dream mang đến góc nhìn hấp dẫn về cách khoa học phát triển và sự tò mò của con người đã phát triển như thế nào qua hàng thiên niên kỷ.

Theo Gates Note