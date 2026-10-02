BIM Group muốn đầu tư loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại “Đà Lạt của Tây Bắc”, 5 năm liên tiếp được Oscar du lịch vinh danh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, lãnh đạo địa phương vừa có buổi làm việc với CTCP Tập đoàn BIM (BIM Group) về hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, BIM Group bày tỏ mong muốn nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Mộc Châu, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, đô thị và dịch vụ trên cơ sở khai thác các giá trị khác biệt của địa phương. Doanh nghiệp cũng quan tâm phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

BIM Group đánh giá Sơn La, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, có nhiều lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, quỹ đất và dư địa phát triển du lịch, dịch vụ. Đây là những điều kiện phù hợp với thế mạnh và kinh nghiệm đầu tư của tập đoàn.

Doanh nghiệp mong muốn khảo sát các địa điểm, xác định dự án khả thi để phát triển những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Hai bên đã trao đổi về các khu vực doanh nghiệp quan tâm, hiện trạng sử dụng đất, quy mô và ranh giới dự kiến, khả năng kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Các yêu cầu về quy hoạch, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng cùng trình tự, thủ tục triển khai dự án cũng được đưa ra thảo luận.

Thời gian gần đây, Sơn La liên tiếp đón các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, trong đó Mộc Châu là một trong những địa bàn được quan tâm.

Gần nhất trong tháng 9 vừa qua, CTCP Đầu tư Ecopark Hải Dương và Tập đoàn Hoàng Long Hà Nội đề xuất đầu tư tại phường Mộc Châu các khu đô thị có công năng hỗn hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; cảnh quan nghệ thuật thực cảnh.

Cùng thời điểm tháng 9, Tập đoàn Geleximco làm việc với Sơn La về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng khu, cụm công nghiệp gắn với công nghệ cao; phát triển đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao.

Trước đó vào tháng 7, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường bày tỏ mong muốn đồng hành cùng địa phương nghiên cứu quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn và lựa chọn các dự án trọng điểm.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh Mộc Châu tiếp tục được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế. Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) ngày 27/9 ở Maldives, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2026”.

Đây là năm thứ năm liên tiếp, từ 2022 đến 2026, Mộc Châu giành danh hiệu này. Địa phương cũng từng được WTA vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới” vào các năm 2022, 2023 và 2025. WTA là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 1993, nhằm tôn vinh các điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm du lịch nổi bật trên thế giới.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô 206.150 ha, trải rộng trên bốn phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên và tám xã Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Yên, Vân Hồ, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha. Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ kết nối Sơn La và các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng.

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m, Mộc Châu có khí hậu tương đối mát mẻ, được ví như “Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Tây Bắc”. Vào mùa hè, nhiệt độ thường dao động khoảng 20–25°C, thuận lợi cho hoạt động nghỉ dưỡng và khám phá ngoài trời.

Bên cạnh khí hậu, hệ thống hang động, thác nước, cảnh quan núi rừng và những đồi chè tạo nền tảng để địa phương phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Cảnh sắc cao nguyên thay đổi theo mùa; vào mùa xuân, hoa mận, hoa đào và hoa ban lần lượt khoe sắc trên các triền núi, trở thành nét đặc trưng thu hút du khách.

Mộc Châu còn là nơi sinh sống lâu đời của 12 dân tộc thiểu số, với nhiều bản, làng vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt và các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với tìm hiểu đời sống, văn hóa bản địa.