Siêu sân bay lớn gần gấp 4 lần sân bay Nội Bài: Vốn đầu tư 30 tỷ USD, dự kiến hoàn thành năm 2030, tương lai có thể đón tới 185 triệu khách/năm

Ả Rập Xê Út đang triển khai dự án sân bay quốc tế King Salman tại thủ đô Riyadh, với diện tích quy hoạch khoảng 57 km2, tương đương 5.700 ha. Phần diện tích này tương đương khoảng 8.000 sân bóng đá kích thước 105 × 68 m, bao gồm cả khu bay, nhà ga và các công trình dịch vụ, đô thị.

Để dễ hình dung về quy mô, diện tích King Salman gấp khoảng 3,8 lần phạm vi nghiên cứu quy hoạch mới của sân bay Nội Bài (1.500 ha).

King Salman được phát triển trên nền sân bay quốc tế King Khalid hiện hữu, tích hợp các nhà ga đang hoạt động với ba nhà ga mới, hệ thống đường băng và các khu chức năng phụ trợ. Theo Trung tâm Hàng không CAPA, chi phí dự án được ước tính gần 30 tỷ USD, tương đương khoảng 780.000 tỷ đồng.

Sân bay này dự kiến đón hành khách đầu tiên vào năm 2030, hứa hẹn tạo ra khoảng 150.000 việc làm trong các ngành hậu cần và thương mại. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới, phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm vào 2030 và 185 triệu hành khách vào năm 2050.

Quy hoạch tổng thể bố trí sáu đường băng song song, tạo nền tảng để Riyadh mở rộng năng lực vận tải hàng không. Trong đó, đường băng thứ ba là hạng mục dài 4.200 m, đi cùng hệ thống đường lăn kết nối và được thiết kế phù hợp với hướng gió tại Riyadh, do FCC Construcción và Al-Mabani General Contractors phối hợp thực hiện.

Theo chủ đầu tư, việc bổ sung đường băng này cùng các cải tiến vận hành sẽ nâng năng lực khai thác từ khoảng 65 lên 85 lượt máy bay cất, hạ cánh mỗi giờ. Đây là cơ sở để sân bay tăng tần suất chuyến bay và mở rộng kết nối quốc tế.

Bên cạnh hạ tầng hàng không, King Salman dành khoảng 1.200 ha cho phát triển bất động sản và các chức năng liên quan. Không gian này bao gồm khu dân cư, thương mại, giải trí, văn phòng, lưu trú và công trình hỗ trợ, hình thành một tổ hợp đô thị lấy sân bay làm trung tâm.

Trong quy hoạch do Foster and Partners thiết kế, không gian nhà ga chú trọng tầm nhìn ra bên ngoài, đưa yếu tố thiên nhiên vào thiết kế và hạn chế việc hành khách phải di chuyển giữa nhiều cao độ. Bản sắc Riyadh và văn hóa Ả Rập Xê Út cũng được lồng ghép vào kiến trúc. Dự án hướng tới chứng nhận công trình xanh LEED Platinum và sử dụng năng lượng tái tạo.

King Salman là một dự án trọng điểm trong chiến lược Vision 2030, hỗ trợ Ả Rập Xê Út đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ. Với vị trí kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu, sân bay được kỳ vọng thúc đẩy vai trò của Riyadh trong mạng lưới vận tải, thương mại và du lịch quốc tế.