Nhà đã bán, sang tên sổ đỏ từ 12 năm trước bỗng có thông báo phạt thuế: Chủ nhà cũ sau một hồi vật lộn cũng tìm được cách xử lý nhanh gọn

Ngỡ ngàng nhận được thông báo nợ thuế

Theo thông báo của Thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội, bà T.N. bất ngờ nhận thông báo còn nghĩa vụ thuế liên quan đến căn nhà đã chuyển nhượng từ nhiều năm trước.

Thông báo được ban hành ngày 22/9/2026, xác định tổng số tiền thuế và các khoản thu khác còn phải nộp tính đến ngày 31/8/2026 là hơn 668 nghìn đồng. Tiền chậm nộp tính đến cùng thời điểm là hơn 170 nghìn đồng, nâng tổng số tiền được thông báo lên hơn 838 nghìn đồng.

Đáng chú ý, căn nhà liên quan đến khoản thuế trên đã được bà T.N. bán từ năm 2014. Sau khi hoàn tất giao dịch, chủ cũ đã hoàn tất mọi thủ tục sang tên sổ đỏ cho người mua.

Khi nhận được thông báo, bà T.N vô cùng bất ngờ liên hệ cơ quan thuế để làm rõ. Cơ quan thuế yêu cầu cung cấp Hợp đồng mua bán công chứng cách đây 12 năm để có căn cứ xác định thời điểm chuyển nhượng và điều chỉnh thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Do thời gian quá lâu, không còn giữ hợp đồng công chứng mua bán, bà T.N. được nhân viên thuế hướng dẫn liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai để xin trích lục thông tin. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính đã có nhiều thay đổi, bà T.N mất cả ngày đi khắp nơi hỏi các thủ tục liên quan nhưng đều được trả lời muốn xin trích lục lại phải quay về viết đơn yêu cầu gửi gửi qua đường bưu điện và chờ được giải quyết.

Sau đó, được người quen gợi ý, bà T.N đi tìm lại phòng công chứng nơi giao dịch mua bán được thực hiện 12 năm trước đây để hỏi xin bản sao văn bản công chứng. May mắn, văn phòng công chứng cũ vẫn chưa thay đổi địa điểm. Sau khi nhận được bản công chứng hợp đồng mua bán nhà, bà quay lại cơ quan thuế để cung cấp hồ sơ.

Sau khi đối chiếu giấy tờ, cơ quan thuế tiếp tục chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế sang người mua sau. Nhưng trớ trêu thay, căn nhà đã được chuyển nhượng tiếp đến vài đời chủ nhà. Như thế, người nhận chuyển nhượng từ bà T.N lại tiếp tục hành trình như bà T.N để chuyển nghĩa vụ thuế cho người tiếp theo.

Sang tên sổ đỏ chưa phải là bước cuối

Thực tế, tình trạng người dân đã bán hoặc chuyển nhượng nhà đất nhiều năm nhưng nhưng bỗng dưng vẫn bị thông báo nợ thuế phi nông nghiệp cho mảnh đất, ngôi nhà đã bán không phải trường hợp cá biệt. Chủ hiện tại không phải đóng thuế, còn chủ cũ vẫn bị nợ thuế.

Một trong những nguyên nhân được cơ quan thuế lý giải là thông tin về người nộp thuế chưa được cập nhật hoặc điều chỉnh đầy đủ sau khi nhà đất đổi chủ, đặc biệt với các giao dịch được thực hiện từ nhiều năm trước.

Đại diện Thuế cơ sở 10, TP Hà Nội từng trả lời trên truyền thông, các trường hợp này thường diễn ra trước năm 2021. Khi đó, giao dịch nhà đất, người dân nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đất đai, còn tờ khai thuế phi nông nghiệp phải chuyển riêng cho UBND xã, phường xác nhận, sau đó chuyển về cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa hoàn tất thủ tục này, do vậy, cơ quan thuế không có căn cứ điều chỉnh tên người nộp trong danh sách thu hàng năm.

Từ năm 2021 trở đi, khi Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực, Luật đã cho phép Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện xác nhận tờ khai thuế đất phi nông nghiệp cùng với hồ sơ mua bán chuyển nhượng. Nhờ vậy, tình trạng này cơ bản đã được khắc phục.

Theo quy định, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, người dân phải ra cơ quan thuế kê khai để nộp thuế lần đầu. Từ năm thứ hai trở đi, người dân nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm, chậm nhất vào ngày 31/10.

Tuy nhiên, nhiều người dân khi mua bán nhà đất không để ý đến nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp. Họ nghĩ chỉ cần hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng là xong. Vì vậy mới xảy ra tình trạng, đất đã đổi chủ nhiều lần, sổ đỏ cũng đã sang tên, nhưng giấy báo thuế hàng năm vẫn gửi về cho chủ cũ ban đầu.

Với những giao dịch đã hoàn tất từ trước năm 2021 bỗng dưng bị thông báo nợ thuế, người bán có thể không còn lưu giữ đầy đủ giấy tờ. Khi phát sinh thông báo thuế, việc chứng minh thời điểm đã chuyển nhượng trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng kiểm tra và cập nhật lại thông tin.

Trong trường hợp không còn bản hợp đồng công chứng mua bán, người dân có thể tìm lại tổ chức hành nghề công chứng nơi từng thực hiện giao dịch để đề nghị cấp bản sao văn bản công chứng nếu hồ sơ vẫn được lưu trữ. Đây cũng là cách mà bà T.N. đã sử dụng để nhanh chóng bổ sung tài liệu và giải quyết thông báo thuế phát sinh sau 12 năm kể từ thời điểm bán nhà.

Từ năm 2025, Hà Nội triển khai thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua Etax Mobile và các hình thức không dùng tiền mặt. Biên lai giấy được thay bằng biên lai điện tử, nên nguyên tắc "đất của ai, người đó nộp thuế" được đảm bảo, hạn chế nhầm lẫn như trước đây.



