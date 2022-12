Bình Định: Hai người bỏ cọc 4,2 tỉ đồng sau khi trúng đấu giá 13 lô đất

Ngày 17-12, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất tại khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT 639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tuyến đường ven biển (ĐT 639) Bình Định đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh vừa được khánh thành đưa vào sử dụng

Nguyên nhân hủy kết quả đấu giá là do sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền, người trúng đấu giá đã không nộp đủ tiền trúng đấu giá còn lại và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong đó, 12 lô đất do một cá nhân ở thị xã An Nhơn (Bình Định) trúng đấu giá tại phiên đấu giá ngày 6-8 do một công ty đấu giá tổ chức, tổng số tiền trúng đấu giá hơn 24,1 tỉ đồng, số tiền đặt trước đã nộp là 3,96 tỉ đồng.

Lô đất còn lại do 1 cá nhân ở tỉnh Kon Tum trúng đấu giá tại phiên đấu giá ngày 13-8 do một công ty đấu giá tổ chức, tổng số tiền trúng đấu giá hơn 1,3 tỉ đồng, số tiền đặt trước đã nộp 240 triệu đồng.

Tổng số tiền nộp trước của 2 cá nhân nói trên là 4,2 tỉ đồng sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở TN-MT chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất nói trên theo quy định.