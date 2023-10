Bình Định ra “tối hậu thư” đẩy nhanh tiến độ một dự án nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn

Theo đó, dự án điều chỉnh thời gian hoàn thành khu Khu A (phía Đông đường Quốc lộ 1D) kéo dài đến quý III/2024 thay vì đến quý III/2023 như nội dung đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra dự án có thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (nếu có).

Đồng thời yêu cầu Công ty CP Đầu tư Thanh Linh Quy Nhơn phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh và văn bản cam kết ngày 03/10/2023, sớm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động. Trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

Dự án Khu nghỉ dưỡng La Costa tại tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Thanh Linh Quy Nhơn vào năm 2017, khởi công năm 2020.

Năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã kiểm tra thực tế 8 dự án công trình thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn (Bình Định) - Sông Cầu (Phú Yên), phát hiện hàng loạt sai phạm tại 7 dự án, trong đó có 2 dự án trên. Trong đó, dự án công trình Khu nghỉ dưỡng La Costa, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư đã thi công san ủi một phần đất của dự án, xây dựng 4 móng biệt thự.

Đối chiếu thực tế thi công xây dựng so với hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng số do Sở Xây dựng Bình Định cấp thì chủ đầu tư đã thi công sai so với hồ sơ thiết kế và giấy phép được cấp. Các móng biệt thự đang xây dựng không đúng theo vị trí bản vẽ vị trí mặt bằng định vị công trình cấp phép.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng theo quy định.