Bình Dương: Hái ra tiền khi đầu tư nhà cho chuyên gia thuê

Nhu cầu bức thiết

Là thủ phủ công nghiệp phía Nam, Bình Dương luôn nằm trong top đầu về thu hút vốn FDI. Tính đến tháng 6/2021, Bình Dương đã thu hút 36,5 tỷ USD vốn FDI, vững vàng Top 3 cả nước (chỉ sau Hà Nội và TP. HCM). Toàn tỉnh hiện có 31 KCN đang hoạt động với tổng diện tích gần 13.000ha. Các KCN của tỉnh Bình Dương không chỉ thu hút một lượng lớn lao động, mà còn kéo theo hàng chục ngàn chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Nhà ở chất lượng cao liền kề KCN được chuyên gia nước ngoài ưa chuộng

Cụ thể, Bình Dương hiện có hơn 50.000 chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài và khoảng 1,2 triệu lao động trong nước đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp, con số này gia tăng từ 20 - 25% mỗi năm. Nhóm khách hàng này có nhu cầu rất lớn trong việc tìm kiếm nơi an cư chất lượng, gần nơi làm việc để thuận tiện di chuyển, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí về không gian sống xanh - sạch - an toàn và đặc biệt là đầy đủ các tiện ích tại chỗ. Đây cũng là yếu tố được ưu tiên trong bối cảnh dịch bệnh, việc đi lại hạn chế hơn rất nhiều.

Bắt nhịp tiềm năng của thị trường nhà ở cho chuyên gia thuê tại Bình Dương, trong hai năm qua, nhiều ông lớn bất động sản đổ về với hàng loạt dự án trung, cao cấp được triển khai. Điều này cũng dẫn đến tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu" khi phần lớn các dự án là căn hộ và tập trung dày đặc tại Thuận An, Dĩ An. Trong khi đó, tại các trọng điểm công nghiệp tập trung phần lớn chuyên gia như Bến Cát, Tân Uyên, Thành phố Mới số dự án chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sinh lời ổn định nhờ mức giá cho thuê cao và lâu dài

Nguồn cung ít, nhu cầu nhiều tạo ra dư địa tăng trưởng đầy hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ vốn đầu tư nhà cho chuyên gia thuê, thu về những khoản lợi nhuận cao và ổn định hàng tháng.

Đơn cử, mức giá cho thuê của một số dự án liền kề KCN VSIP II như: khu biệt thự Midori Park (Thành phố Mới) từ 40 - 45 triệu/tháng, chung cư Sora Garden I từ 12 - 15 triệu/tháng, chung cư The View từ 12-15 triệu/tháng, Khu đô thị Sun Casa 1 từ 15 - 20 triệu/tháng. Đáng nói mức giá cho thuê này cao hơn, thậm chí gấp đôi so với sản phẩm tương đồng tại TP. HCM. Trong thời gian tới, nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại đây sẽ được bổ sung với một số dự án sắp hoàn thành như: Khu biệt thự An Gia (Tân Phước Khánh - Tân Uyên), Khu đô thị Sun Casa Central (VSIP II - Tân Uyên).

Mức giá cho thuê một số dự án liền kề VSIP II Bình Dương

Theo anh Hà - một nhà đầu tư đang làm việc tại VSIP II Bình Dương cho biết: "Hai năm trước, tôi có đầu tư 1 căn nhà tại dự án Sun Casa 1 của VSIP với mục đích chờ tăng giá bán lại. Tuy nhiên sau đó tôi nhận thấy tiềm năng cho thuê ở đây rất tốt nên quyết định giữ lại và cho một chuyên gia Hàn Quốc thuê đến nay với giá 15 triệu/tháng." Anh Hà còn tiết lộ thêm rằng, anh vừa đặt mua thêm một căn nhà 2 tầng tại dự án Sun Casa Central cũng do VSIP đầu tư, và sẽ hoàn thiện cho thuê tiếp ngay khi được bàn giao.

Đánh giá về hiệu suất cho thuê nhà ở/căn hộ tại Bình Dương, giới chuyên gia bất động sản cho rằng tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như Bến Cát, Tân Uyên, Thành phố Mới, nhu cầu thuê đang cao gấp nhiều lần so với lượng sản phẩm sẵn sàng cho thuê. Vì vậy, các nhà đầu tư có sản phẩm gần như cho thuê được ngay mà không phải chờ đợi tìm kiếm khách thuê. Hợp đồng thuê cũng dài hơn (từ 3 - 5 năm) nhằm đáp ứng việc định cư lâu dài của người nước ngoài giúp người cho thuê có khoảng thu nhập ổn định.

Một lý giải khác cho mức giá thuê cao tại Bình Dương, đó là chi phí chỗ ở của các chuyên gia nước ngoài thông thường do phía công ty chủ quản cấp, trung bình từ 1000 - 2000 USD/tháng. Điều này đem đến khả năng chi trả tốt hơn, và ưu tiên các dự án có môi trường sống chất lượng cao, vị trí thuận lợi phục vụ công việc của nhóm khách hàng này.

Theo dự báo của Savills, bất động sản công nghiệp sẽ là một trong những loại hình có triển vọng phát triển tốt nhất và được kỳ vọng tiếp tục đón nhận nhiều nhu cầu mới, đặc biệt tại các khu vực đã và đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, hạ tầng được đầu tư và nhiều chính sách thu hút FDI. Như vậy, thời gian tới Bình Dương sẽ tiếp tục là điểm đến của các doanh nghiệp FDI, và phân khúc nhà ở liền kề khu công nghiệp tiếp tục bùng nổ, đón đầu nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao của lực lượng chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước.