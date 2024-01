Bình Dương: Hàng chục khu ‘đất vàng’ xây công viên mini để người dân vui chơi

Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương tốc độ đô thị hóa, mật độ dân cư tăng cao, nhất là ở các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An. Việc trước đây ở các dự án khu dân cư mới chỉ tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật mà chưa chú trọng xây dựng các khu công viên cây xanh , dẫn tới thiếu không gian xanh, không gian công cộng.

Để giải quyết tình trạng trên, tạo điểm vui chơi, giải trí cho người dân, nhất là công nhân lao động sau thời gian làm việc mệt mỏi, tỉnh Bình Dương thực hiện đề án, thực hiện mô hình công viên mini với diện tích từ 100m2 đến 15.000m2. Những nơi được chọn làm công viên theo mô hình này nằm ở vị trí trung tâm, có giá trị lớn, trong đó nhiều điểm là trụ sở công cũ đã được di dời.

Tại thành phố Thủ Dầu Một , hàng chục công viên mini đã xây dựng. Trong đó, nhiều nhất ở các tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Thích Quảng Đức, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Tiết, Huỳnh Văn Cù, Hùng Vương, Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Cách Mạng Tháng Tám… (TP.Thủ Dầu Một). Tiền thân của những công viên này đều là trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước. Thành phố Thủ Dầu Một đang lên kế hoạch bố trí quỹ đất để tiếp tục triển khai.

Người dân vui chơi tại công viên bên đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).

Lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cho biết, hiện địa phương đã dành hơn 5.100m2 đất công (các trụ sở công cũ đã di dời) để làm công viên tiếp giáp hai đường Cách Mạng Tháng Tám và Ngô Quyền (phường Phú Cường). Khu đất có vị trí đắc địa và sầm uất nhất tỉnh Bình Dương với giá trị đất hàng trăm tỷ đồng song địa phương quyết định dùng làm nơi vui chơi cho người dân.

Tại TP.Thuận An hiện nay đã đưa vào sử dụng hàng chục công viên mini, trong đó có những công viên có diện tích lớn như Công viên Bình Hòa (phường Bình Hòa) có tổng diện tích hơn 15.200m2, Công viên Thuận Giao (phường Thuận Giao) rộng hơn 11.300m2, Công viên An Phú (phường An Phú) rộng hơn 7.000m2, Công viên Bình Nhâm (phường Bình Nhâm) rộng 2.363m2.

Tại các công viên mini ở Bình Dương được bố trí dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao.

Tại các công viên được bố trí máy tập thể dục, xích đu, ghế đá để người dân tập thể dục và nghỉ ngơi. Ngoài ra, tại các công viên, ngành chức năng còn bố trí màn hình điện tử để kết hợp tuyên truyền các chính sách, pháp luật, chương trình giải trí.

Ông Nguyễn Trọng Lâm (ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) cho biết, một trong những điều làm ông thấy tự hào về Bình Dương là địa phương đã xây dựng các công viên mini, tạo không gian công cộng cho người dân.

“Nếu ai đến Bình Dương sẽ thấy khắp nơi đều có công viên . Vài cây số lại có một công viên. Việc có điểm cho người dân vui chơi giúp giảm bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi” – ông Lâm bày tỏ.

Tại công viên bên đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) thường xuyên tổ chức điểm cà phê sáng để lãnh đạo phường lắng nghe ý kiến của người dân.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan (phụ phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) cho biết thêm, gần nơi ở có công viên mini bên đường Mỹ Phước Tân Vạn. “Kể từ khi công viên đưa vào hoạt động, người dân địa phương có nơi vui chơi , thỉnh thoảng được xem văn nghệ. Đặc biệt, công viên cũng trở thành điểm cà phê sáng để lãnh đạo phường lắng nghe ý kiến người dân” – bà Lan nói.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 100 công viên và đang tiếp tục xây dựng thêm. Tới đây, tại thành phố Thủ Dầu Một dự kiến nhu cầu dành cho phát triển công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe 14 vị trí (trụ sở công cũ đã di dời) với tổng diện tích 12,1 ha.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, những khu đất xây dựng công viên đều nằm ở vị trí đẹp, giá trị đất cao nhưng việc người dân có nơi vui chơi, giải trí thì giá trị còn cao hơn.